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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 18 Мая, 14:00 |
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На "АмурЭкспоФоруме" обсудят меры поддержки экспортно-ориентированных предприятий Дальнего Востока
26 мая в 16.00 в здании Правительства Амурской области (г. Благовещенск, ул. Ленина, 135, каб. №300) будет проходить совещание по вопросам поддержки экспорта в ДФО, проводимое при участии представителей АО «Российский экспортный центр». Мероприятие включено в деловую программу Амурской международной выставки-форума «АмурЭкспоФорум-2017».
В рамках встречи будут обсуждаться меры поддержки экспортно-ориентированных предприятий и вопросы, возникающие у бизнеса при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Также состоится презентация плана обучающей программы АО «Российский экспортный центр», которая будет реализована в Благовещенск на площадке создаваемого Центра поддержки предпринимательства Амурской области для экспортно-ориентированных компаний региона.
К участию в совещании приглашаются экспортно-ориентированные компании области, учреждения финансового сектора, институты поддержки предприятий и другие. В случае заинтересованности необходимо подтвердить кандидатуры участников от организации в срок до 22 мая 2017 года представителю министерства ВЭСТиП области:
Никольский Дмитрий Игоревич – консультант отдела внешнеэкономических и межрегиональных связей, тел. (4162) 22-44-15, e-mail: nikolsky@vst.amurobl.ru. Участие бесплатное.
Деловая программа размещена на официальном сайте выставки www.expo.amur.info в разделе «для участников».
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Российский экспортный центр» создан в качестве специализированной организации, представляющей «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, осуществляющими функции по развитию внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. Центр предоставляет широкий перечень финансовых (кредитование, страхование, банковские гарантии) и нефинасовых услуг текущим и потенциальным экспортерам, взаимодействует с профильными органами исполнительной власти, готовит предложения по улучшению ведения предпринимательской деятельности в части экспорта и внешнеэкономической деятельности, регулярно взаимодействует с представителями делового и экспертного сообщества и способствует преодолению барьеров и снятию «системных» ограничений. www.exportcenter.ru
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