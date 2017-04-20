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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 18 Мая, 14:00 |
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Дальневосточный капитал № 5, 2017
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17.05 |На "АмурЭкспоФоруме" обсудят меры поддержки экспортно-ориентированных предприятий Дальнего Востока
17.05 |На "АмурЭкспоФоруме" производители колбас представят всю географию
17.05 |Корпоративным клиентам Сбербанка стал доступен агрегатор данных по контрагентам
17.05 |Телевизионный фестиваль "Человек и море - 2017" набирает новую волну
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17 Мая 2017, 17:25 | Регион сегодня
В Благовещенске на набережной реки Амур вырастет "Аллея финансистов"
В преддверии празднования знаменательной даты - 215-летия образования финансовой системы России - областным минфином планируется организация целого ряда мероприятий.
Откроется проведение юбилейных мероприятий 19 мая в 16.00 посадкой молодых деревьев на пересечении улиц Мухина и Краснофлотской (по набережной реки Амур) - «Аллеи финансистов».
В мероприятии примут участие специалисты министерства финансов Амурской области, Законодательного Собрания области, управления Федерального казначейства по Амурской области, руководители финансовых органов муниципальных образований.
Теги: благоустройство акция
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