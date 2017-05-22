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Проект строительства трансграничного моста через Амур представили на IV Российско-Китайском ЭКСПО
На IV Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине губернатор Амурской области Александр Козлов рассказал министру экономического развития РФ Максиму Орешкину о строительстве моста через р. Амур
«После продолжительных международных переговоров нам удалось воплотить проект в жизнь. Российские и китайские инвесторы учредили совместное предприятие и ведут строительство. Для развития предмостовой территории уже создана территория опережающего развития, зарезервированы земли, создаются все условия для привлечения новых инвесторов в регион. Имеются сложности в создании пограничного перехода для нормального функционирования моста», - сказал Александр Козлов.
Во время встречи было решено обсудить проблемные вопросы на федеральном уровне, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Также на экспозиции моста присутствовал начальник департамента транспорта провинции Хэйлундзян. С ним были решены текущие вопросы строительства.
Как отметил Хо Юио, руководитель совместной российско-китайской компании по строительству моста с китайской стороны, работы идут успешно. В проект уже вложено инвестиций на сумму порядка 240 млн. юаней. Для реализации инвестиционных проектов в предмостовой зоне уже зарезервировано 36 гектаров земли, для инвесторов будет предоставлен ряд льгот.
В настоящее время уже сдан в эксплуатацию технологический мост через протоку Каникурганская, выполнен ряд работ по созданию причала на российском берегу реки Амур, построены административные и хозяйственные здания, выполняются работы по устройству свайного основания опор, установлен передвижной завод, вахтовый поселок. Планируемый срок ввода моста – декабрь 2019 года.
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