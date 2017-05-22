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На Дальнем Востоке в строительство велозоны вложилась "Сила Сибири"
Проинспектировал строительство губернатор области Александр Козлов. В сопровождении мэра города Благовещенска Валентины Калиты, министра транспорта и строительства области Андрея Тягло, представителей подрядных организаций руководитель области побывал на 8-м километре Новотроицкого шоссе, где ведется установка бордюрного ограждения велодорожки.
Напомним, что после неоднократного обращения жителей города к главе региона с просьбами о создании велозоны Александром Козловым было дано поручение о создании велодорожки, ведущей из города Благовещенска. Средства на строительство направлены из внебюджетных источников в рамках реализации проекта «Сила Сибири»
Как доложил Андрей Тягло, при планировании зоны для велосипедистов были учтены рекомендации Госавтоинспекции и жителей города. Неоднократно проводились встречи с представителями велоклуба «Амурбайк».
«В начале велодорожки предусмотрена автопарковка. Ширина дорожки от 2 до 3 метров с асфальтобетонным покрытием толщиной 4 см. В местах сближения с проезжей частью автодороги велодорожка ограждается бордюрным камнем или металлическим двойным барьерным ограждением. Места пересечения велодорожки с автодорогами обустроят дорожными знаками и специальной дорожной разметкой. На всем протяжении велодорожки будет проведено освещение», - рассказала руководитель городского управления капитального строительства Татьяна Соболева.
Работы по строительству участка, ведущего из Благовещенска, начались 9 июня, параллельно этому, ведется укладка асфальта на 8-м километре Новотроицкого шоссе (региональная дорога). Обустройство велодорожки с 3 по 8 км шоссе планируется завершить к 30 сентября, участок с 8 по 10 км - осенью нынешнего года, .
Губернатор отметил необходимость уделить пристальное внимание работам по проведению освещения дорожки и обратился к представителям подрядных организаций: «Делайте качественно, у нас нет возможности переделывать работы. По этому асфальту не будут ездить большегрузы, а значит и «разбивать» её будет некому. Гарантийные сроки работ по строительству дорожки должны быть даже не 5 лет, а в разы больше», - сказал губернатор.
В ходе обсуждения работ по созданию велодорожки было принято решение о её продлении.
Также в ходе инспектирования работ Александр Козлов поинтересовался выполнением поручения об укладке асфальта на картодроме Благовещенска.
«Ранее спортклубы города обращались с предложением о проведении реконструкции картодрома. Чтобы автолюбители не устраивали гонки на дорогах и не провоцировали аварии на дорогах Благовещенска, мы обустраиваем картодром. Андрей Тягло рассказал, что укладка одного километра асфальта запланирована в ходе реконструкции Новотроицкого шоссе с 6 по 30 км.
Руководитель области дал поручение Андрею Тягло провести встречи с представителями Госавтоинспекции и автоклубов и решить эти вопросы.
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