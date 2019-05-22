Как будет развиваться столица Приамурья сможет увидеть любой желающий

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Уникальный проект уже включает более 400 объектов с географическими координатами и фотографиями

Администрация Благовещенска разработала интерактивную карту развития города

Карта включает разделы по реализации программ по благоустройству "Городская среда", по переселению из аварийного жилья, а также капитальные вложения в сфере образования, спорта, культуры, ЖКХ, в том числе мероприятия по ремонту улично-дорожной сети города.

Сейчас карта развития города за 2015-2019 годы  размещена на главной странице сайта администрации города Благовещенска. Также с ней можно ознакомиться, используя  QR код с мобильного телефона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.

"Теперь каждый житель Благовещенска, зайдя на интерактивную карту, может увидеть, какой объём работы был проделан  администрацией города совместно с депутатским корпусом. Как видно по отметкам, практически весь город охвачен теми или иными работами. Это и дворовые территории, и места массового отдыха, и дороги. Объектов оказалось очень много и, безусловно, карта будет еще дополняться. А самое главное - теперь можно посмотреть, какая работа еще предстоит", - рассказала депутатам мэр города Валентина Калита.

В раздел отчетного периода до 2019 года вошли социально значимые объекты, как отремонтированные и модернизированные (спортивно-оздоровительный комплекс "Юность", городские школы,  Центр эстетического воспитания, парк "Дружба" и многие другие), так и построенные на территории города (хирургический корпус Городской Клинической Больницы, детские сады, крытый каток ДЮСШ№ 3, детская площадка на набережной реки Амур и прочие). Кроме того, отражены ремонтные работы улично-дорожной сети города, указаны адреса и  территории, где появились современные светофорные объекты, освещение, оборудованные тротуары и проведена замена дорожного плотна.

В планах развития города представлены проекты городских общественных территорий и спортивных объектов, школ, дошкольных учреждений, берегоукреплания и реконструкции площади Ленина, художественной архитектурной подсветки городских зданий, а также объекты улично-дорожной сети города и дворовые территории, которые будут отремонтированы в 2019 и последующих годах.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Приамурье  интерактивная карта  Благовещенск 


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