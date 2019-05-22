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Как будет развиваться столица Приамурья сможет увидеть любой желающий
Администрация Благовещенска разработала интерактивную карту развития города
Карта включает разделы по реализации программ по благоустройству "Городская среда", по переселению из аварийного жилья, а также капитальные вложения в сфере образования, спорта, культуры, ЖКХ, в том числе мероприятия по ремонту улично-дорожной сети города.
Сейчас карта развития города за 2015-2019 годы размещена на главной странице сайта администрации города Благовещенска. Также с ней можно ознакомиться, используя QR код с мобильного телефона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
"Теперь каждый житель Благовещенска, зайдя на интерактивную карту, может увидеть, какой объём работы был проделан администрацией города совместно с депутатским корпусом. Как видно по отметкам, практически весь город охвачен теми или иными работами. Это и дворовые территории, и места массового отдыха, и дороги. Объектов оказалось очень много и, безусловно, карта будет еще дополняться. А самое главное - теперь можно посмотреть, какая работа еще предстоит", - рассказала депутатам мэр города Валентина Калита.
В раздел отчетного периода до 2019 года вошли социально значимые объекты, как отремонтированные и модернизированные (спортивно-оздоровительный комплекс "Юность", городские школы, Центр эстетического воспитания, парк "Дружба" и многие другие), так и построенные на территории города (хирургический корпус Городской Клинической Больницы, детские сады, крытый каток ДЮСШ№ 3, детская площадка на набережной реки Амур и прочие). Кроме того, отражены ремонтные работы улично-дорожной сети города, указаны адреса и территории, где появились современные светофорные объекты, освещение, оборудованные тротуары и проведена замена дорожного плотна.
В планах развития города представлены проекты городских общественных территорий и спортивных объектов, школ, дошкольных учреждений, берегоукреплания и реконструкции площади Ленина, художественной архитектурной подсветки городских зданий, а также объекты улично-дорожной сети города и дворовые территории, которые будут отремонтированы в 2019 и последующих годах.
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