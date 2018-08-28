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Понедельник| 17 Сентября, 23:35 |
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Вузы и научные организации Приамурья станут партнерами технопарка "Русский" и центра "Сколково"
Соответствующее соглашение было подписано в рамках ВЭФ-2018. В рамках совместной работы стороны будут обмениваться технологиями, готовить проекты и искать инвесторов для их реализации, прорабатывать рыночное выгодное применение инновациям и защищать интеллектуальную собственность, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Сферы партнерства, в которых работает амурская наука, разнообразны. Среди них: адаптация организма к климато-географическим особенностям Дальневосточного региона; изучение взаимосвязей аборигенных организмов в системах «Растения – растения», «Растения – грибы», «Грибы – растения», «Растения – насекомые», «Насекомые – фитоценоз»; биоразнообразие Верхнего и Среднего Приамурья: флора, фауна, экология и география растений и животных; взаимодействие Российской Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона; информационные, телекоммуникационные системы и технологии, прикладное математическое моделирование; информационные технологии как средство развития личности; развитие пространственного мышления у учащихся средней школы; рациональное природопользование; редкие виды растений и особо охраняемые природные территории; технологии человеко-машинного интерфейса на основе распознавания образов; энергоэффективность и энергосбережение и др.
«Соглашение нацелено на поддержку и продвижение начинающих предпринимателей в сфере технологий. «Сколково» уже поддерживает 5 амурских проектов, это мало, но это только начало. На наших выставках молодые ребята из Приамурья предлагают десятки работ, необходимо их доробатывать до состояния, когда они будут интересны «Сколково», после чего институт уже будет развивать его до состояния заметного технологичного бизнеса», - сказал зампред Правительства области Андрей Плутенко.
Помимо этого, на ВЭФ была достигнута договоренность с генеральным директором Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Робертом Уразовым о проведении анализа средне профессиональных учебных заведений Приамурья.
Команда союза молодых профессионалов России «Ворлдскиллс Россия» возможно проведет и обучающие семинары для управленческих команд средне профессиональных учебных заведения области.
«Сейчас в Приамурье зашли новые инвесторы, и естественно изменяются традиционные отрасли хозяйства, соответственно мы должны готовить современные востребованные кадры», - сказал заместитель председателя Правительства региона Андрей Плутенко.
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