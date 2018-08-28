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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 17 Сентября, 21:24 |
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В Амурской области будут производить до 1 млн тонн метанола в год
Строительство завода по производству метанола на территории Сковородино обсудили в рамках ВЭФ во Владивостоке.
Глава региона Василий Орлов провел рабочую встречу с председателем совета директоров ЕСН Григорием Березкиным, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Руководители обсудили социальную ответственность предприятия, логистические цепочки реализации проекта, поставку будущего товара производимого на заводе через имеющуюся инфраструктуру области. Речь шла о перспективах железнодорожного мостового перехода в КНР и доставке товара производимого на заводе посредством этого логистического направления.
Особое внимание было уделено экологической составляющей проекта и возможности проведения общественных слушаний по данному вопросу.
«Реализация проекта компании «Технолизинг» – метаноловый завод в Сковородино – имеет очень большое значение для Амурской области. Завод будет производить до 1 млн. тонн метанола в год с соответствующей загрузкой инфраструктуры, железнодорожной инфраструктуры. Планируется создание 234 постоянных рабочих мест, на период строительства их количество достигнет 2000. Этот проект может придать новый импульс городу Сковородино», - отметил Василий Орлов.
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