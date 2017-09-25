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На Сахалине построили новый железнодорожный мост
Длина сооружения составляет 25 метров. В ходе строительства потребовалась дополнительная отсыпка подходов к мосту – по 450 метров с двух сторон и укладка двух водопропускных труб. Мостовые опоры из-за слабых грунтов пришлось углублять почти на 30 метров.
С начала реализации проекта по переустройству сахалинской магистрали на общесетевой стандарт колеи возведено 56 новых мостов. Замена старых искусственных сооружений, возведенных в период с 1905 по 1945 годы, обусловлена не только их износом, но и возросшими нагрузками.
В настоящее время на Сахалине готовятся к заключительному этапу по переводу островной магистрали на общесетевой стандарт ширины колеи 1520 мм. В ближайшие два года предстоит не только завершить «перешивку» узкой островной колеи (на сегодня из 806 км готово 625 км), но и заменить все старые мосты (около 70 шт.) на современные гидротехнические сооружения.
Напомним, 6 сентября 2017 года в рамках Восточного экономического форума ОАО «РЖД» и правительство Сахалинской области заключили соглашение о сотрудничестве в период производства работ по переустройству инфраструктуры с колеи 1067 мм на колею 1520 мм до 2020 года.
Соглашение предусматривает взаимодействие, направленное на сохранение уровня транспортной обеспеченности Сахалинской области на период частичного прекращения железнодорожного сообщения при производстве работ по переустройству инфраструктуры в рамках проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры острова Сахалин».
В частности, ОАО «РЖД» планирует обеспечить перевод железнодорожного пути Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги с колеи 1067 мм на общесетевую колею 1520 мм до 2020 года. При этом компания примет все меры для минимизации перерывов в движении пассажирских и грузовых поездов.
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