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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 04:13 |
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В Амурской области открылся первый на Дальнем Востоке базовый центр по подготовке специалистов для работы на нефтепроводе ВСТО
Центр будет заниматься подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации рабочих кадров, занятых на строительстве, эксплуатации и обслуживании магистрали нефтепровода. Торжественная церемония открытия состоялась 15 декабря.
В ней приняли участие губернатор Амурской области Олег Кожемяко, представители министерства образования и науки, компании ОАО «АК Транснефть», Дальневосточного управления Ростехнадзора.
«Наша задача - создать на базе учреждений начального профессионального образования необходимые условия для обучения специалистов, которые будут задействованы на производстве. Считаю, что за каждым учреждением среднего специального образования должны быть закреплены хозяйствующие субъекты. С тем, чтобы специалисты, которые сегодня получают образование, выпускаясь, знали, куда они пойдут работать, сколько будут получать. Отрегулировать этот процесс – задача органов власти», - отметил губернатор во вступительном слове.
На улучшение материально-технической базы, ремонт и оборудование кабинетов и мастерских училищу было выделено более 5 млн. рублей За этот год в учебном центре уже прошли подготовку 1764 человека со всего Дальнего Востока. Их обучение ведут 12 квалифицированных преподавателей.
Подобный центр для обучения специализированных кадров для конкретного производства есть в г. Зея. Там уже несколько лет успешно работает Покровский горный колледж. В 2013 году планируется организовать работу с предприятиями ОАО «Газпром» в связи с предстоящей газификацией региона. Кроме этого, у образовательных учреждений области есть заказ на подготовку рабочих кадров и специалистов для организаций, задействованных на строительстве космодрома «Восточный», предприятиях жилищно-коммунального хозяйства области, сообщает Портал Правительства Амурской области.
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