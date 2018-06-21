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17 Декабря 2012, 13:29 | Регион сегодня

В Амурской области открылся первый на Дальнем Востоке базовый центр по подготовке специалистов для работы на нефтепроводе ВСТО

По территории Приамурья проходит 860 км нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий Океан" (ВСТО). Для обслуживания такой протяжённой трубы, требующей большого количества квалифицированных рабочих рук, компания "АК Транснефть" на базе "Профессионального коммунально-строительного лицея" в Белогорске создала учебный центр "Промышленная безопасность".

Центр будет заниматься подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации рабочих кадров, занятых на строительстве, эксплуатации и обслуживании магистрали нефтепровода. Торжественная церемония открытия состоялась 15 декабря.

В ней приняли участие губернатор Амурской области Олег Кожемяко, представители министерства образования и науки, компании ОАО «АК Транснефть», Дальневосточного управления Ростехнадзора.

«Наша задача - создать на базе учреждений начального профессионального образования необходимые условия для обучения специалистов, которые будут задействованы на производстве. Считаю, что за каждым учреждением среднего специального образования должны быть закреплены хозяйствующие субъекты. С тем, чтобы специалисты, которые сегодня получают образование, выпускаясь, знали, куда они пойдут работать, сколько будут получать. Отрегулировать этот процесс – задача органов власти», - отметил губернатор во вступительном слове.

На улучшение материально-технической базы, ремонт и оборудование кабинетов и мастерских училищу было выделено более 5 млн. рублей За этот год в учебном центре уже прошли подготовку 1764 человека со всего Дальнего Востока. Их обучение ведут 12 квалифицированных преподавателей.

Подобный центр для обучения специализированных кадров для конкретного производства есть в г. Зея. Там уже несколько лет успешно работает Покровский горный колледж. В 2013 году планируется организовать работу с предприятиями ОАО «Газпром» в связи с предстоящей газификацией региона. Кроме этого, у образовательных учреждений области есть заказ на подготовку рабочих кадров и специалистов для организаций, задействованных на строительстве космодрома «Восточный», предприятиях жилищно-коммунального хозяйства области, сообщает Портал Правительства Амурской области.

Теги: космодром Восточный  Транснефть  переподготовка  Газпром  кадры  Олег Кожемяко 


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