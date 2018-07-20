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В Амурской области субсидирование по кредитам для сельхозпроизводителей увеличили в 2015 году
«Уже начинается подготовка к весенне-полевым работам, определяется наличие техники, посевного материала, гербицидов. В нынешнем году планируется увеличить посевной клин области на 100 тысяч гектаров. Конечно, возросшая процентная ставка по кредитам оказала давление на амурских аграриев, но стоит учитывать, что и цены на сельхозпродукцию выросли значительно. В настоящее время уже разработаны меры поддержки по краткосрочным, долгосрочным кредитам и несвязной поддержке», - сказал губернатор Амурской области Олег Кожемяко.
Как пояснил глава региона, в этом году реализуется несколько инвестиционных проектов. Расширение СХПК «Тепличный» на 3 гектара закрытого грунта даст внутреннему рынку области дополнительно более 1,5 тысячи тонн овощей в зимний период. Идет работа по созданию современного молочного комплекса на 2400 голов, сумма проекта 2,2 миллиарда рублей, его реализует Благовещенский молочный комбинат комплекс будет располагаться в Ивановском районе. Еще один животноводческий комплекс на 1200 голов дойного стада будет размещен в селе Лукьяновка Белогорского района. Строительство двух семенных заводов и трех элеваторов было начато в 2014 году. Согласована работа с инвесторами и банками на реализацию этих проектов в 2015 году.
На текущий момент определены размеры и формы государственной поддержки по субсидированию исходя из ставки рефинансирования Центрального банка по кредитам. Теперь взятые в 2015 году кредиты будут субсидироваться в следующих объемах: краткосрочные – на 16,35%, инвестиционные – 11,25%. Субсидирование процентной ставки, как и ранее, будет финансироваться за счет средств федерального и областного бюджетов.
«Если в прошлом году хозяйства привлекали краткосрочные и инвестиционные кредиты по средневзвешенной ставке от 11 до 12%, субсидия по центральной ставке составляла 8,25%, издержки хозяйств составляли порядка 5%. В нынешнем году сельхозпроизводители могут привлекать краткосрочные кредиты коммерческих банков со ставкой 18-20%, которые будут субсидироваться на 16,35%. Сумма затрат производителей сопоставима с прошлым годом. Процент субсидирования инвестиционных кредитов в нынешнем году так же возрос – 11,25%», - сказал министр сельского хозяйства области Сергей Вологдин.
На сегодняшний день привлечен достаточно большой объем средств, несмотря на повышение процентных ставок по кредитам. Сельхозтоваропроизводителями уже привлечено 850 миллионов рублей, на рассмотрении у банков находится заявок на 600 миллионов рублей. В целом для проведения сезонно-полевых работ требуется порядка 3 миллиардов рублей, что несколько выше к уровню прошлого года.
Как пояснил руководитель Амурского филиала Россельхозбанка Сергей Клещев, в банке нет лимитов на финансирование весенне-полевых работ, имеются все ресурсы.
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