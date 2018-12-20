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В Приамурье инвестор вложит 10 млрд рублей в реконструкцию зернового пункта
Соглашение о сотрудничестве подписало Правительство Амурской области и компания ООО "УК Содружество" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи
Крупнейшая в России агропромышленная компания планирует вложить 10 млрд рублей в реконструкцию перевалочного зернового пункта в Ромненском районе и построить рядом с ним предприятие по переработке масленичных культур, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
«Сотрудничество с компанией открывает большие перспективы для нашего региона. Сегодня Приамурье переходит от экспорта сырья к его глубокой переработке. Только за прошлые годы мы экспортировали сельскохозяйственного сырья на 170 млн. долларов. И создание нового производства зерна увеличит эту цифру», - отметила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.
Компания ООО «УК Содружество» работает на перевалочном зерновом пункте в Ромненском районе возле с. Поздеевка уже три года. За это время к складам подвели 5 железнодорожных путей и увеличили мощность хранения. На данный момент склады предприятия могут вместить 35 тыс. тонн зерна. После реконструкции вместимость зерна планируют увеличить.
Продукцию предприятие планирует поставлять в Японию и Китай. К концу 2022 года для нового производства потребуется 200 новых рабочих мест.
Для реализации проекта участок в Ромненском районе планируют включить в состав ТОР «Приамурская». Территория с льготами и преференциями как раз создана для агропромышленных производств с экспортным потенциалом. Недавно в границы ТОР вошел участок Бурейского района.
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