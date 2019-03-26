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Велотур "Тенька Вояж" претендует на престижную награду "Хрустальный компас"
Проект ТИЦ «Тенька Вояж» вышел в финал национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018 в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта». В настоящее время велотур претендует на престижную награду «Хрустальный компас» в номинации «Региональный проект». Поддержать магаданский велотур, можно проголосовав на сайте события. Результаты национальной премии будут объявлены в мае текущего года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Велотур «Тенька Вояж» — это уникальный проект, созданный в честь 65-летия Магаданской области, прошедший в регионе впервые.
Напомним, познавательный маршрут с элементами спортивного состязания проходил с 26 июля по 2 августа 2018 года. Участники совершили велопутешествие по 4 городским округам Магаданской области, проехав расстояние около 600 км и преодолев 5 перевалов, суммарный набор высот которых составляет 5000 метров. Участники велотура не просто проехали все расстояние заданного маршрута, но и параллельно по пути следования знакомились с природными и культурно-историческими объектами: посещали обзорные экскурсии и краеведческие музеи в крупных населенных пунктах.
Велотур привлек большое внимание общественности. Заявки для участия в проекте поступили не только с Магаданской области, но из соседствующих регионов Дальневосточного округа.
В рамках велотура также были проведены исследования участников Научно-исследовательским центром «Арктика» Магаданской области. Исследования проходили в три этапа: на тренировочной стадии, непосредственно перед стартом и по окончании маршрута. В процессе исследований были получены данные о функциональных возможностях участников, их уровне физической работоспособности, устойчивости и, в целом, о возможности/невозможности прохождения маршрута. Участники исследования внесли личный вклад в развитие теории адаптации и оптимизации функциональных резервов организма человека к условиям северо-востока России.
Магаданскую область также отметили среди победителей во Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир» Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В номинациях «Сувенир региона» и «Идея сувенира» второе место заняли Татьяна Пономарева и Наталья Ковалёва. Кроме того, в этом конкурсе были отмечены специалисты Образовательного творческого объединения культуры. В категории «Этнографический сувенир» второе место заняла Наталия Бонченко за сувенир «Герои северных народных сказок. Кайын, медведь». Работа «Билэпын» авторства Надежды Хай-Хутык заняла третье место.
Туристский информационный центр Магаданской области получил дипломы и сертификаты за участие в конкурсах «Лучший туристический портал», «Туристский бренд: лучшие практики». В последнем был представлен бренд ТИЦ и дизайн Всероссийского фестиваля старательского мастерства «Золотой фестиваль».
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