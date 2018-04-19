|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 19 Мая, 16:25 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"АмурЭкспоФорум-2018" готовится к открытию
В этом году активность участников возросла: если в прошлый раз заявки подали 138 участников, то сейчас их 150. Выставка будет работать 18 и 19 мая с 10 до 19 часов, 20 мая – с 10 до 16 часов.
Свою продукцию и услуги гостям выставки представят участники из Московской области, Екатеринбурга, Приморья, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Республики Саха (Якутия), Амурской области и других регионов. 19 участников приехали из Китая, большинство будут представлять медицину, туризм и образование провинции Хэйлунцзян, один участник будет с юго-востока Китая, это Управление по туризму города Цинхуандао.
На выставке заполнены все пять разделов: «СтройЭкспо», «ТехЭкспо», «ПродЭкспо», «БизнесЭкспо» и «ТурЭкспо». Посетители смогут увидеть строительную, дорожную, сельскохозяйственную технику, легковые автомобили. Прибыл из Владивостока и полутораэтажный автобус повышенной комфортности, который один из автодилеров рассчитывает предложить местным турфирмам. Компания «Уральская марка», которая планировала привезти современный тяжёлый вездеход, не приедет – технику распродали перед самым отъездом в Благовещенск.
В разделе «СтройЭкспо» можно увидеть деревянные домики, баню-бочку и образцы современных строительных материалов. Из числа интересных участников на выставке будут представлены кузнечный цех, блинная и другие.
Номинация «ПродЭкспо» в этом году выросла с 24 до 32 участников. Прежде всего, за счет компаний мясоперерабатывающей промышленности. Если в прошлом году колбасы, сосиски и другие мясные продукты представляли 5 компаний, то в этом году их уже 10. Многие участники продовольственной номинации будут на протяжении двух дней устраивать дегустации. На выставке можно будет попробовать также мёд, молоко, сметану, творог, хлебобулочные и кондитерские изделия, квас, соевое мясо и блюда из него, рыбу многих видов и другие продукты. Будут представлены алтайские травы и косметика.
В разделе «ТурЭкспо» за своего клиента будут бороться 8 участников, в их числе аэроклуб и космический музей из города Циолковский. На «АмурЭкспоФоруме-2018» все желающие смогут бесплатно получить и отправить почтовую открытку с символикой выставки. Пункт «Почты России» разместился на входе в Общественно-культурный центр. Организаторы уже получили несколько запросов от российских коллекционеров с просьбой прислать им такие открытки.
Российско-Китайская выставка приграничных городов пройдет в этом году с 18 по 24 мая. Откроется она в Благовещенске «АмурЭкспоФорумом» (18-20 мая) и завершится в городе Хэйхэ Международной торгово-экономической ярмаркой (22-24 мая).
В программе «АмурЭкспоФорума–2018» запланированы Форум приграничных городов России и Китая, встречи бизнесменов Амурской области и провинции Хэйлунцзян, рабочая встреча по вопросам поддержки экспорта при участии «Российского экспортного центра» и конкурс «Медаль АмурЭкспоФорума–2018». Также готовятся Коллегия министерства экономического развития Амурской области с представителями Минэкономразвития Российской Федерации и вторая Амурская инновационная выставка. Сквозной темой всех мероприятий станут стимулирование привлечения инвестиций в экономику Приамурья, поддержка экспорта и развитие приграничного сотрудничества. 19 мая состоится благотворительный марафон «Крылья».
Досье "Дальневосточного капитала": Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум» проводится в Благовещенске с 1992 года. Организаторами являются Правительство Амурской области и Администрация г. Благовещенска, оператором является компания «Игра». В форуме ежегодно участвуют организации, официальные делегации из регионов России и зарубежных стран. Ежегодно в выставке участвуют 130-150 экспонентов, мероприятия посещают 10 тысяч человек. В 2015 году «АмурЭкспоФорум» занял 1 место в номинации «Лучшее деловое событие года Сибири и Дальнего Востока» в региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards.
- Амурская международная выставка "АмурЭкспоФорум-2018" продолжает работу
- В Благовещенске в первый день выставку "АмурЭкспоФорум-2018" посетили 3000 человек
- "АмурЭкспоФорум-2018" готовится к открытию
- В Благовещенске начался смотр-конкурс на медаль "АмурЭкспоФорума-2018"
- Международный мост через реку Амур приобретает очертания
- В Благовещенске стартует "Неделя Амурского Бизнеса"
- Стоимость реконструкции аэропортового комплекса в Благовещенске составит 4,67 млрд рублей
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Центр государственной кадастровой оценки начал работу в Амурской области
- На II Амурской инновационной выставке расскажут, как топить печки снегом и снизить загазованность от автомобилей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.