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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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18 Декабря 2012, 20:35 | Регион сегодня
Амурская область награждена дипломом в номинации "За устойчивый прогресс в снижении рисков"
В Москве на X Региональном инвестиционном конгрессе Амурская область награждена агентством "Эксперт РА" дипломом в номинации "За устойчивый прогресс в снижении рисков" по итогам рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России за 2012 год.
В Амурской области второй год снижаются инвестиционные риски. В рейтинге интегрального инвестиционного риска область улучшила свои позиции на 9 мест, переместившись с 53 до 44. При этом уменьшился на 20 позиций главный риск для инвесторов – управленческий риск, по которому область поднялась с 37 до 17 места.
По инвестиционному потенциалу область также улучшила свои позиции, переместившись с 67 до 65 места, сообщает Портал Правительства Амурской области.
Данные рейтинги свидетельствуют об улучшении инвестиционного климата в Амурской области.
Теги: инвестиции риски рейтинги
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