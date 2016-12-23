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Авиакомпания "Аврора" сделала первый полет в город Тында Амурской области
18 января из аэропорта Хабаровск начала выполнять полеты в Тынду (Амурская область) авиакомпания "Аврора", входящая в Группу "Аэрофлот". Новый рейс позволит жителям региона пользоваться возможностями удобных стыковок для планирования путешествий через Хабаровск в другие города Дальневосточного федерального округа, Сибири, а также стран Азии, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
Согласно утвержденному расписанию, полеты по направлению Хабаровск – Тында АК "Аврора" будет выполнять дважды в неделю – по средам и субботам с вылетом из административного центра Дальнего Востока в 9:25 по хабаровскому времени и прибытием в Тынду в 10:35 местного времени. В обратном направлении самолеты будут вылетать в 11:35 и приземляться в Хабаровске в 14:35. Таким образом, время в пути по данному маршруту составляет 2 часа 10 минут.
Напомним, осенью 2016 года в рамках федеральной программы субсидирования авиаперевозок в Сибири и на Дальнем Востоке рейс Хабаровск – Тында – Хабаровск выполняла авиакомпания "Амур". Полеты выполнялись также дважды в неделю, но затем были прекращены.
"Рейс, связывающий Тынду с Хабаровском, интересен жителям Амурской области для продолжения путешествия с посещением других городов Дальнего Востока, Сибири, а также в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Добираться до административного центра округа другими видами транспорта не так удобно с точки зрения экономии времени. Авиация предоставляет определенные преимущества путешественникам. И не только временные: авиакомпания "Аврора" обеспечивает пассажирам нового рейса удобную трансферную стыковку с другими интересными для них рейсами", – прокомментировал расширение внутрирегиональной маршрутной сети начальник отдела расписания ОАО "Хабаровский аэропорт" Юрий Доркин.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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