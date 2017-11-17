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В Республике Саха (Якутия) планируют принять закон о защите сакральных мест
Проект регионального закона о защите сакральных мест в регионе разработали в парламенте Якутии. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Государственном собрании (Ил Тумэн) республики.
"Законопроект позволит придать правовой статус сакральным местам Якутии. Проект закона подготовлен в новой редакции и направлен на экспертизу (надзорных органов и органов исполнительной власти - прим. ТАСС). Необходимость закона вызвана рядом спорных ситуаций, связанных, в частности, с вопросами землевладения", - рассказала в беседе с ТАСС председатель комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Антонина Григорьева по итогам рабочего совещания по рассмотрению законопроекта.
"Вопрос сложный, потому что такого понятия (сакральных мест - прим. ТАСС) в правовом поле Российской Федерации нет", - рассказала Григорьева. Она пояснила, что под сакральными местами регионального значения понимаются, в частности, горы, реки, озера, холмы, деревья и иные объекты, наделяемые по традициям и верованиям коренных народов республики священным смыслом. Собеседница агентства добавила, что к таковым относятся также места ритуальных захоронений и захоронений предков, являющиеся неотъемлемой частью исторического и культурного наследия.
Как пояснил ТАСС автор законопроекта, народный депутат Дмитрий Семенов, предметами регулирования настоящего законопроекта являются отношения, возникающие в области сохранения и использования подобных объектов. В частности, в проекте закона прописан порядок присвоения статуса сакрального места, проведения их экспертизы. "Мы предлагаем создать Единый государственный реестр сакральных мест и внедрить принципы государственной охраны сакральных мест", - отметил он.
- В Республике Саха (Якутия) планируют принять закон о защите сакральных мест
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