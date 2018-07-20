|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 11 Августа, 01:32 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Амурской области МЭС Востока устанавливают оборудование против грозового воздействия на линиях электропередачи
Всего до конца года планируется смонтировать линейные разрядники на восьми ЛЭП класса напряжения 220 кВ, находящихся в зонах высокой грозовой активности.
Линейные разрядники позволят значительно снизить количество отключений из-за грозового воздействия. В настоящее время защита от прямых ударов молнии осуществляется грозотросом, смонтированным по всей длине линии. В качестве заземляющих устройств используются заземлители в виде сборных железобетонных фундаментов. Учитывая, что Дальний Восток является регионом с высокой грозовой интенсивностью, а также основываясь на данных анализа грозоупорности линий при существующих способах защиты, было принято решение внедрять новое оборудование.
В зоне ответственности МЭС Востока линейные разрядники будут установлены на участках линий, которые, по данным многолетнего мониторинга, наиболее подвержены грозовым перенапряжениям. «Реализация программы повышения грозоупорности началась в прошлом году, – рассказывает главный инженер Амурского предприятия МЭС Востока Александр Кривошеев. – На двух линиях электропередачи в Амурской области, основные причины отключения которых были связаны с грозовой активностью, было смонтировано около двух тысяч линейных разрядников. Это привело к снижению количества отключений на данных объектах. Однако полную эффективность можно будет определить по итогам работы за 2013 год».
Всего до 2015 года, согласно программе, разрядники будут установлены на 18 линиях, расположенных в Амурской области и Хабаровском крае.
Линия 220 кВ Февральская – Этеркан общей протяженностью 127,19 км обеспечивает электроснабжение потребителей Селемджинского района Амурской области и участвует в транзите электроэнергии в западные районы Хабаровского края, сообщила DVKAPITAL.Ru Татьяна Борисова, специалист по взаимодействию со СМИ
Филила ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Востока.
Досье: ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 74 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 132,3 тыс. км линий электропередачи и обеспечивает функционирование 856 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 322,5 тыс. МВА класса напряжений 35-1150 кВ. В компании работает более 23 тысяч сотрудников.
МЭС Востока обслуживают территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Еврейской автономной области, а также юга республики Саха (Якутия) общей площадью около 2 млн кв. км и населением 4,8 млн человек. В оперативном подчинении МЭС Востока находятся три филиала – предприятий магистральных электрических сетей (ПМЭС): Амурское, Приморское, Хабаровское. В эксплуатационном обслуживании МЭС Востока находятся 80 подстанций 220-500 кВ суммарной мощностью 15 215 МВА и более 13,4 тыс. км линий электропередачи 220-500 кВ.
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- Резидент ТОР "Южная" начал поставки молока на рынок Сахалина
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Расширение Свободного порта Владивосток одобрено
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Хабаровском крае в АО "Санаторий Уссури" введено внешнее наблюдении
- Дальнему Востоку нужен другой МРОТ
- Нефтегазовый расклад
- Приморье будет отвечать за биологическую безопасность в АТР
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.