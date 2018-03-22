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Пятница| 20 Апреля, 13:33 |
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Космодром Восточный привлекает интерес иностранных и российских туристов
Во встрече под руководством заместителя председателя правительства Амурской области Андрея Донца участие приняли представители ГК «Роскосмос» и ФГУП «ЦЭНКИ», представители министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области, руководители турагентств региона.
В рамках встречи состоялась презентация основных направлений развития туризма в Амурской области. Также собравшиеся обсудили туристический маршрут космодрома Восточный, возможные объекты для посещения, порядок организации работы с туроператорами, проблемы и перспективы развития космического туризма.
«Приамурье интересный регион с точки зрения уникального месторасположения. Сейчас космодром становится одной из таких точек, которая привлекает интерес как иностранных, так и российских туристов, и работать в этом направлении необходимо», - сказал Андрей Донец.
- Космодром Восточный привлекает интерес иностранных и российских туристов
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