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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 20 Мая, 06:10 |
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В Хэйхэ открывается Международная торгово-экономическая ярмарка - партнёр "АмурЭкспоФорума"
Торжественная церемония открытия состоится 19 мая в 16.00 по пекинскому времени во Дворце Дружбы г. Хэйхэ. Для участников ярмарки выступят китайские артисты, а также представители культуры Благовещенска – концертный оркестр городского дома культуры, хореографический ансамбль «Конфетти», вокалисты образцового хора «Детство» ЦДШИ и другие.
20 мая в 8:30 состоится открытие выставочных павильонов Международной торгово-экономической ярмарки в торговом центре на острове Большой Хэйхэ и на пешеходной улице. Здесь помимо китайских экспонентов свои товары предложат 24 российских компании из Амурской области и Республики Саха (Якутия). Будут представлены кондитерские изделия, ювелирные украшения, лекарственная косметика, товары для здорового питания, художественные произведения и другое. В отдельном павильоне китайским гостям предложат павлопосадские платки.
В рамках Международной торгово-экономической ярмарки запланирована и насыщенная деловая программа. В ней примет участие российская делегация в составе представителей официальных лиц, бизнес-кругов и общественных объединений. В общей сложности, границу пересекут более 100 человек. С китайской стороны также ожидается участие большой делегации представителей разных провинций Китая, заинтересованных в развитии экспортно-импортных отношений между двумя странами, инвестициях и туризме.
20 мая пройдёт 3 деловых мероприятия: круглый стол «Охрана окружающей среды в приграничных территориях России и Китая» и презентация туристических проектов РФ и КНР (гостиница «Шанмао»), презентация Российско-китайской выставки приграничных городов с представлением крупных инвестпроектов регионов России и Китая (гостиница «Международная»).
21 и 23 мая ярмарка продолжит свою работу в формате выставочной части - в международном торговом центре на острове Большой Хэйхэ и на пешеходной улице.
Китайские экспоненты – а было подано 14 заявок – прибудут в Благовещенск для участия в Амурской международной выставке 25 мая. 26 мая состоится открытие «АмурЭкспоФорума». Он расположится на территории Общественно-культурного центра. Выставка и деловые мероприятия в ОКЦ будут идти вплоть до 28 числа. В «АмурЭкспоФоруме» примут участие 123 российских и китайских компании, а также этнический индейский коллектив из Боливии.
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