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Вторник| 07 Августа, 01:20 |
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Масштабный логистический проект из Приамурья представленна Российско-Китайском ЭКСПО
«Сам мост - это артерия. А сопутствующая инфраструктура обеспечит взаимовыгодное сотрудничество Китая и России. Амурская область, после ввода моста, станет хабом. Мы позиционируем наш проект, как современный интермодальный транспортно-логистический комплекс. Наличие всей необходимой инфраструктуры, близость к Транссибу. Наличие аэропортов в Хэйхэ и Благовещенске. Дорожная сеть и близость к федеральной трассе», - рассказал директор амурского Агентства по привлечению инвестиций Павел Пузанов.
На сегодня по проекту имеются полностью подготовленное инвестиционное предложение, разработана финансовая модель, ведутся переговоры по насыщению проекта конкретными деталями.
«Мы предлагаем инвесторам взаимодействие на очень выгодных условиях: размещение в границах ТОР, инфраструктура, услуги логистики, которые будут там представлены, современный складской комплекс. Со стороны инвестора проект достаточно выгоден. По подсчётам рентабельность выше 20 процентов. Срок окупаемости порядка семи лет. По сути, сегодня мы говорим о формировании современного рынка. Это действительно ворота в Азию. Самый кратчайший путь для выхода в северные провинции Китая, на Бохайское кольцо, порт Далянь. И наши российские компании, понимая весь масштаб проекта, уже активно выходят на нас», - отметил Павел Пузанов.
Зона ориентирована как на российского, так и на китайского инвестора. По информации Агентства сейчас они работают с 30 крупнейшими российскими компаниями, которые занимаются девелопментом и инвестированием в данную сферу. Кроме того, активно участвуют и интересуются проектом китайские коллеги и потенциальные инвесторы.
«Проект инициирован Правительством Амурской области, как необходимый комплексный продукт для развития российско-китайских отношений. Мостовой переход через Амур - это стратегически важный объект, логистический кластер также будет носить стратегическую важность. Для региона - это развитие, увеличение ВРП. Для амурчан - удобное пересечение границы. Только на первом этапе проекта будет создано порядка 150 рабочих мест. Может показаться, что это мало в масштабах области, но нам важен каждый житель Приамурья», - отметил губернатор Амурской области Александр Козлов.
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