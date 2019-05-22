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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Июня, 09:08 |
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Приамурье завлекает китайский инвесторов
Перспективные стороны Приамурья для представителей провинций Гуандун и Хэйлунцзян представил на Круглом столе по торгово-экономическому сотрудничеству между регионами Дальнего Востока и расположенными близко к границе с Россией провинциями КНР заместитель директора Агентства по привлечению инвестиций Алексей Котельников
«Амурская область – энергоизбыточный регион, занимающий первое место среди регионов Дальнего Востока по выработке электроэнергии. На территории области - три гидроэлектростанции. У нас много доступной электроэнергии. Годовая выработка – 15 млрд. квт/час. Резерв свободных мощностей составляет 840 МВт. Этой мощности хватит, чтобы построить ещё 6 космодромов или 3 газоперерабатывающих завода, - рассказал собравшимся Алексей Котельников. - Перспективное направление сотрудничества – это строительство центров обработки данных под растущие нужды цифровой экономики. Для реализации проекта у региона есть все ключевые преимущества: наличие энергии, оптимальные климатические условия, пропускные способности сетей».
Кроме того, в презентации было отмечено, что бизнес, заходя в Амурскую область, получает максимальные льготы, став резидентом одной из трех территорий опережающего развития. Инвестор первые пять лет не платит налог на прибыль и налог на имущество, земельный налог, а в дальнейшем - ставки в 2 раза меньше, чем установлены по России. В четыре раза снижены ставки по уплате взносов за работающий персонал. Таким образом созданные в Амурской области территории опережающего развития позволяют увеличить доходность бизнеса и снизить риски, что безусловно служит залогом для успешной реализации любых проектов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Специально для инвесторов Агентство подготовило карту контактов и информационную карточку с QR кодом, которая позволяет получить полную информацию о нашем регионе и получить обратную связь.
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