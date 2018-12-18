|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 19 Декабря, 18:31 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Более 16 километров дорог Владивостока отремонтируют за год
В следующем году дороги Владивостока ждёт масштабный ремонт. Столица Дальнего Востока вошла в число субъектов, где будет реализован национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В перечень объектов, предложенных администрацией Владивостока для ремонта по нацпроекту в 2019 году, вошли 16 объектов, сообщили в управлении дорог и благоустройства, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
«Все улицы, планируемые к ремонту, отобраны с учётом требований программы и мнения горожан», - подчеркнули специалисты.
В ходе реализации нацпроекта БКАД планируется отремонтировать более 16 километров дорог. В списке улиц – Луговая (от транспортной развязки на улице Баляева до Рудневского моста), Спиридонова, Шепеткова, Вилкова, Добровольского, Калинина, Сахалинская, Кирова, Нижнепортовая, Хабаровская, Воропаева, Нерчинская, Приходько, Енисейская, Шкотовская. Кроме того, в программу вошло строительство виадука на улице Олега Кошевого.
Реализация национального проекта БКАД позволит увеличить протяжённость дорог, отвечающих нормативам транспортно-эксплуатационного состояния, сократить количество дорог, работающих в режиме перегрузки, обеспечить необходимый уровень безопасности дорожного движения.
Напомним, что в 2017-2018 годах на территории Владивостока был реализован федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». За два года удалось комплексно отремонтировать более 25 километров дорог на 17 улицах.
Досье "Дальневосточного капитала": Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), в рамках которого будут ремонтировать дороги регионального и местного значения начнётся в 2019 году. Вместо 36 субъектов, которые участвовали в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги», в нацпроект БКАД включены 83 субъекта.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Более 16 километров дорог Владивостока отремонтируют за год
- Бюджет Хабаровска на 2019 год на 20% больше, чем у Владивостока
- Китайский инвестор хочет развивать добычу угля в Приморье
- Строительство международного моста через Амур по обеим сторонам границы идет по графику
- В Амурской области ТОР "Белогорск" расширят под новый проект
- Амурские экспортеры впервые посетили ведущие японские производства
- В Амурской области решили создать уникальный бренд региона
- В Амурской области завершена первая стадия "надвижки" полетного строения моста через Амур
- АЛРОСА продала крупные алмазы в Дубае на общую сумму $9,5 млн
- На Дальнем Востоке бизнес бьет в "Набат"
-
Наши партнерыLoading...RedTram
Включите, пожалуйста, еще строительство виадука при повороте на ул. Шепеткова с ул. Спортивной, недоезжая жд переезда! Ну очень огромный пешеходный переход и неизбежные пробки со штрафами!
Авторизация: