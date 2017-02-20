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Вторник| 21 Февраля, 03:29 |
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Началось строительство железнодорожного моста для доставки грузов на Амурский газоперерабатывающий завод
Мост через реку Большая Пера является важным связующим звеном железнодорожной ветки, которая соединит Амурский ГПЗ с Забайкальской железной дорогой. Протяженность мостового перехода составит 252 м. Он будет состоять из восьми опор и семи пролетных строений.
Продолжается строительство других объектов железнодорожной инфраструктуры: железнодорожных путей необщего пользования протяженностью около 45 км, двух железнодорожных станций - Заводская и Заводская-2, путепровода через автодорогу Благовещенск - Свободный.
При сооружении объектов применяются уникальные технические решения. В частности, конструкцией путепровода предусмотрена съемная верхняя часть, что позволит перевозить по автодороге крупногабаритное оборудование для Амурского ГПЗ.
Всего на строительство объектов железнодорожной инфраструктуры мобилизовано 225 человек персонала и 104 единицы техники.
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