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Суббота| 29 Сентября, 23:36 |
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Спортсмены из Амурской области выйдут ринг первенства России по кикбоксингу
Амурские кикбоксеры вошли в сборную Дальнего Востока и уже на следующей неделе выйдут на всероссийский ринг, чтобы сразиться за путевки на соревнования рангом выше.
На этот турнир Максим Умрихин - тренер благовещенской спортсменки Татьяны Пономаревой и кикбоксеров из Усть-Ивановки Сергея Щербакова и Вадима Белова -возлагает большие надежды, ведь победа даст право войти в сборную страны для участия в первенстве Европы.
- Сейчас у спортсменов заключительные тренировки перед выездом. Проходят они дважды в день, но в более «разгрузочном» режиме. В основном работаем над скоростью, - рассказал директор амурской федерации кикбоксинга, тренер сборной Максим Умрихин. - Главные соперники на соревнованиях - это спортсмены из Москвы и Дагестана. Ранее мы с ними уже встречались на ринге, после чего сделали работу над ошибками и вновь готовы к поединкам.
Вместе с парнями тренируется и их ровесница — 17-летняя Татьяна Пономарева.
- Я пришла в этот вид спорта и просто обязана работать со всеми, не выбирая соперника по силам. Вставая в пару с мальчиками, в первую очередь набираюсь опыта, - пояснила спортсменка. - Конечно, когда выхожу на ринг, страх присутствует. Но, как говорится, не боятся только дураки. Поэтому каждый раз перебарываю это чувство.
Кстати, несмотря на результаты предстоящего турнира, Сергей и Татьяна на первенство Европы в сентябре все-таки поедут. Месяцем ранее они завоевали это право, став призерами чемпионата России по кикбоксингу в разделе К-1. У Вадима Белова же остается возможность составить им компанию в Польше, сообщает Рortamur.ru.
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