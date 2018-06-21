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Предпринимателями Амурской области создано 600 рабочих мест
В Правительстве области прошла трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2014 году в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Амурской области на 2014-2020 годы» рассказал министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Игорь Горевой.
Самая популярная субсидия - по возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания, развития и модернизации производства. Поддержку получили 14 субъектов предпринимательства на сумму 9,5 млн. рублей. Это позволило обновить технологическое оборудование в сфере хлебопечения, изготовления полуфабрикатов, кисломолочной продукции, безалкогольных напитков, кондитерских изделий и другой продукции.
Ещё одна популярная субсидия - на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования. Её получили 11 субъектов на сумму 10 млн рублей. В результате поддержки получена спецтехника для строительства, сельхозтехника, оборудование для производства хлеба, хлебобулочных изделий.
Кроме того, 3 субъекта предпринимательства получили в общей сложности 2,4 млн рублей на возмещение части затрат на оплату процентов по кредитам.
Самая большая поддержка оказана муниципалитетам. Благовещенск, Белогорск, Свободный, Тында, Мазановский, Ромненский, Магдагачинский районы суммарно получили 72,2 млн рублей. Помощь оказана 171 предпринимателю, в том числе 29 – начинающим. В результате было создано 290 новых рабочих мест. Как рассказал Игорь Горевой, Амурская область первой в России ввела субсидию на поддержку частных детских садов. Потом эта субсидия была поддержана на федеральном уровне. Сегодня её продолжают оказывать через муниципальные программы. Так, в Благовещенске в прошлом году субсидия позволила открыть 3 новых группы присмотра и ухода за малышами и обеспечить создание 56 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
В адрес приёмной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Амурской области поступило 46 устных и письменных обращений. Устные обращения в основном касались проблем развития бизнеса и продвижения собственной продукции. Из 24 письменных обращений факты нарушений подтвердились только в 30% случаев.
«В последние 4 года в Приамурье пошла активная финансовая поддержка. Если в 2009 году на эти цели было направлено всего 3 млн рублей, то в 2012 – уже 240 млн рублей. Мы начали проводить тотальные проверки эффективности их использования. На сегодняшний день уже проверили 400 субъектов предпринимательства - получателей субсидий с 2012 по 2014 годы. Всего выявлено 8 нарушителей. Общая сумма требований к возврату – 3,7 млн рублей», - сообщил Игорь Горевой.
Проведённый мониторинг поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства показал, что создано 600 рабочих мест.
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