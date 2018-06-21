Предпринимателями Амурской области создано 600 рабочих мест

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Воскресенье| 08 Июля, 23:12 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
08.07 |
Глава Владивостока получил персональное приглашение от правительства Сингапура
07.07 |
Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
07.07 |
Глава Владивостока по-честному ответил на вопросы молодежи
06.07 |
Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
06.07 |
В Приморье участились случаи обращения граждан в налоговые органы
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
20 Марта 2015, 13:25 | Регион сегодня

Предпринимателями Амурской области создано 600 рабочих мест

В Амурской области на поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в 2014 году направлено 109,6 млн рублей. Из них 23,1 млн рублей – из областного и 86,5 млн рублей – из федерального бюджетов. Субсидию получили 231 субъект предпринимательства. Её размер на одного получателя доходил до 1,5 млн рублей.

В Правительстве области прошла трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2014 году в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Амурской области на 2014-2020 годы» рассказал министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Игорь Горевой.

Самая популярная субсидия - по возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания, развития и модернизации производства. Поддержку получили 14 субъектов предпринимательства на сумму 9,5 млн. рублей. Это позволило обновить технологическое оборудование в сфере хлебопечения, изготовления полуфабрикатов, кисломолочной продукции, безалкогольных напитков, кондитерских изделий и другой продукции.

Ещё одна популярная субсидия - на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования. Её получили 11 субъектов на сумму 10 млн рублей. В результате поддержки получена спецтехника для строительства, сельхозтехника, оборудование для производства хлеба, хлебобулочных изделий.

Кроме того, 3 субъекта предпринимательства получили в общей сложности 2,4 млн рублей на возмещение части затрат на оплату процентов по кредитам.

Самая большая поддержка оказана муниципалитетам. Благовещенск, Белогорск, Свободный, Тында, Мазановский, Ромненский, Магдагачинский районы суммарно получили 72,2 млн рублей. Помощь оказана 171 предпринимателю, в том числе 29 – начинающим. В результате было создано 290 новых рабочих мест. Как рассказал Игорь Горевой, Амурская область первой в России ввела субсидию на поддержку частных детских садов. Потом эта субсидия была поддержана на федеральном уровне. Сегодня её продолжают оказывать через муниципальные программы. Так, в Благовещенске в прошлом году субсидия позволила открыть 3 новых группы присмотра и ухода за малышами и обеспечить создание 56 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.

В адрес приёмной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Амурской области поступило 46 устных и письменных обращений. Устные обращения в основном касались проблем развития бизнеса и продвижения собственной продукции. Из 24 письменных обращений факты нарушений подтвердились только в 30% случаев.

«В последние 4 года в Приамурье пошла активная финансовая поддержка. Если в 2009 году на эти цели было направлено всего 3 млн рублей, то в 2012 – уже 240 млн рублей. Мы начали проводить тотальные проверки эффективности их использования. На сегодняшний день уже проверили 400 субъектов предпринимательства - получателей субсидий с 2012 по 2014 годы. Всего выявлено 8 нарушителей. Общая сумма требований к возврату – 3,7 млн рублей», - сообщил Игорь Горевой.

Проведённый мониторинг поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  показал, что создано 600 рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал".  

Теги: господдержка  малый бизнес  субсидии 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика