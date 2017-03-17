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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Участники "АмурЭкспоФорума-2017" из Белогорска и Свободного смогут вернуть часть затрат на участие в выставке
Все участники выставки уплачивают регистрационный сбор в размере 8 000 рублей, а также арендные платежи в размере от 1 700 до 5 500 рублей за 1 кв. м. площади экспозиционного места, в зависимости от точки размещения. Также экспоненты несут затраты на обустройство и работу экспозиционного места. Заочная форма участия с публикацией информации в каталоге выставки, а также размещением буклетов и плакатов в ОКЦ во время работы «АмурЭкспоФорума» обойдётся участникам в 7000 рублей.
Часть этих затрат в 2017 году смогут вернуть участники «АмурЭкспоФорума» из Белогорска и Свободного. Субсидирование возможно в рамках реализации программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Размер и порядок предоставления субсидии определяется муниципалитетами, компенсация производится после выставки, как правило, в конце финансового года.
Более подробную информацию о получении субсидии по участию в выставке можно получить у представителей администраций муниципалитетов:
1. Администрация муниципального образования г. Белогорск: тел. (41641) 203-58, а также на сайте.
2. Администрация муниципального образования г. Свободный: тел. (41643) 302-38.
«АмурЭкспоФорум-2017» пройдёт в Благовещенске на площадке Общественно-культурного центра. Оператор выставки, компания «Игра» уже приняла 25 заявок от участников. Для сравнения, в 2016 году на 6000 кв. м. площади разместилось более 130 экспонентов. Выставку посетили около 10 тысяч человек.
Наряду с выставкой в рамках «АмурЭкспоФорума» всегда проходит 4-5 крупных деловых мероприятий, на которых обсуждаются вопросы приграничной торговли, повышения туристической и инвестиционной привлекательности региона и развитие предпринимательства.
Заявки принимаются по адресу: ООО «Компания «Игра», г. Благовещенск, ул. Шимановского, 27, 3 этаж, каб. 315, тел. 38-03-32, 8-914-580-77-87, 8-924-673-05-04.
Досье "Дальневосточного капитала": Выставка «АмурЭкспоФорум» проводится в Благовещенске с 1992 года. Организаторами являются Правительство Амурской области и Администрация г. Благовещенска, оператором является компания «Игра». В форуме ежегодно участвуют организации, официальные делегации из регионов России и зарубежных стран. В 2015 году «АмурЭкспоФорум» занял 1 место в номинации «Лучшее деловое событие года Сибири и Дальнего Востока» в региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards. В 2017 году «АмурЭкспоФорум» вошёл в план мероприятий Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА), это организация, объединяющая 80 региональных администраций. Она создана в целях укрепления внешних отношений между регионами и развития инвестиционного потенциала.
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