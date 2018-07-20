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Понедельник| 20 Августа, 20:49 |
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На Камчатке самых быстрых покорителей Авачинского вулкана наградят авиабилетами в Москву
Главное мероприятие туристического сезона проходит в эти выходные у подножия Авачинского вулкана, празднования у Козельского исполина перенесены на 25-26 августа, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
По предварительным оценкам, праздник на Авачинском вулкане собрал около тысячи человек. Перед стартом все желающие получили тематические открытки, чтобы отправить их в любую точку мира с вершины исполина.
«В 7 часов утра стартовали спортсмены по скоростному восхождению на Авачинский вулкан. Несмотря на сильный ветер, а иногда и дождь, вслед за профессионалами восходить отправились около 500 человек. Перед стартом сотрудники МЧС прошли по всему маршруту и оценили безопасность условий для движения туристов и спортсменов. В этом году перед Днем вулкана прошло несколько циклонов – на конусе вулкана уже лежит снег, покрытый ледяной коркой, поэтому спасатели дежурят на отметке 1800 метров, и дальше людей не пускают»,– рассказала руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова.
Те, кто не решился покорить вершину, отправились в поход на экструзию Верблюд вместе с вулканологами и сотрудниками природного парка «Вулканы Камчатки». Также у подножия состоялся познавательный арт-урок от Кроноцкого заповедника «Вулканический пленэр» – жители и гости полуострова смогли познакомиться с фотопортретами вулканов, узнали об устройстве исполинов, педагоги показали, как можно нарисовать вулкан акварелью.
«Главным призом для покорителей вершины Авачинского вулкана стали авиабилеты от генерального партнера праздника - авиакомпании «Аэрофлот» и агентства по туризму и внешним связям Камчатского края. Лучший результат среди мужчин показал Роман Хайбуллов, который поднялся на вулкан за 1 час 37 минут и 44 секунды. Он получит авиабилет в эконом-классе до Москвы и обратно. Быстрее всех среди женщин оказалась Марина Горячева – 1 час 48 минут. Самой взрослой покорительницей вулкана стала Татьяна Павлова. Ее ждет авиабилет и перелет в бизнес-классе из Петропавловска-Камчатского в Москву и обратно. Самым молодым участником стал Вячеслав Алексеев 2011 года рождения. К сожалению, победители не смогли присутствовать на награждении. Получить свои призы и подарки они могут в Камчатском туристском информационном центре по адресу улица Ленинская, 62, телефон 307-330», – добавила Елена Стратонова.
В завершении дня присутствующие посмотрели документальный фильм «Земля медведей», снятый на Камчатке французской кинокомпанией при участии знаменитого кинорежиссера Джеймса Кэмерона.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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