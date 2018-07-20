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На ВЭФ инвесторам покажут возможности Дальнего Востока на все "360 градусов"

Инвестиционная привлекательность Дальнего Востока будет представлена на выставках в рамках IV Восточного экономического форума

Инвестиционные проекты Дальнего Востока, новые механизмы развития и меры, предпринимаемые федеральными и региональными органами власти для совершенствования социально-экономического, демографического и инвестиционного потенциала Дальневосточного федерального округа (ДФО) будут представлены на выставках в рамках IV Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 11–13 сентября.

Главная цель выставок форума – презентация возможностей Дальнего Востока и привлечение инвесторов в регион.

«Выставочное пространство ВЭФ обеспечивает визуализацию положений программы Форума, раскрывающих инвестиционные возможности на Дальнем Востоке. Проведение выставок в рамках Форума способствует формированию у потенциальных российских и зарубежных инвесторов представления о динамике работы по обеспечению инвестиционной привлекательности Дальневосточного региона России», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

На ВЭФ-2018 предусмотрено несколько форматов проведения выставок.

В рамках выставки «Делай бизнес на Дальнем Востоке» гостям и участникам Форума расскажут о механизмах развития региона, таких как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, о деятельности институтов развития, возможностях для инвестирования, а также о реализуемых и перспективных инвестиционных проектах.

На площадке выставки «Добро пожаловать на Дальний Восток!» инвестиционные возможности ДФО, в том числе в сфере международного сотрудничества, продемонстрируют федеральные органы исполнительной власти России. В рамках выставки будут представлены ряд федеральных министерств и ведомств, среди них: Минпромторг, Минтранс, Минприроды, Минсельхоз, Роспотребнадзор и Ростуризм, а также Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока.

В частности, в экспозиции Минприроды России основное внимание будет уделено природным богатствам Дальнего Востока, заповедникам и национальным паркам. На стенде можно будет познакомиться с интерактивными картами природных ресурсов и особо охраняемых территорий макрорегиона, маршрутами экотуристических троп и совершить путешествие в формате «360 градусов» по заповедникам Дальнего Востока. Ростуризм представит гостям форума все виды туризма на Дальнем Востоке, начиная с оздоровительного и спортивного и заканчивая промышленным и гастрономическим. Минпромторг презентует десять новых инвестиционных проектов, которые уже реализуются или будут реализованы на Дальнем Востоке при поддержке Министерства. Специальным гостем выставки станет Кемеровская область, которая продемонстрирует проекты, обладающие потенциалом объединения ресурсов, рынков сбыта и производств Сибири и Дальнего Востока.

Деловые зоны партнеров ВЭФ, в том числе информационных, расскажут о достижениях компаний-партнеров Форума. Например, «Российский экспортный центр» разместит на территории общей выставочной зоны стенд с образцами уникальной экспортной продукции, а на стенде НИПИГАЗ (СИБУР) будут представлены материалы о производственной деятельности и стратегических проектах, в том числе по строительству Амурского газоперерабатывающего завода – одного из крупнейших инвестпроектов ПАО «Газпром» в ДФО. 

Также в рамках выставочного пространства ВЭФ-2018 будут работать фотовыставки экспонентов Форума.

Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2018 года пройдет 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: ВЭФ  туризм  инвестиции  бизнес 


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