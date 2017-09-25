|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 26 Сентября, 09:32 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"РусГидро" отказывается от планов строительства новой плотины на крупном притоке Амура
Таким образом, новые плотины не нарушат водные экосистемы в бассейне Амура.
В начале сентября стало известно, что Совет директоров «РусГидро» утвердил реализацию продажи ряда активов. В частности, 29 августа принято решение о ликвидации дочерней структуры АО «Нижне-Зейская ГЭС». WWF России поддерживает это решение, ведь любая плотина наносит урон природе и ценным пресноводным экосистемам.
В июле – сентябре 2013 года в бассейне реки Амур произошло разрушительное наводнение, после которого Президент России поручил проработать строительство противопаводковых плотин. Нижне-Зейская ГЭС (планируемая мощность 400 МВт) должна была стать одной из четырех противопаводковых станций на Амуре и его притоках.
Водохранилища, образуемые плотинами, позволяют снижать скорость роста уровня воды при прохождении наводнения. Однако строительство любого нового крупного водохранилища наносит значительный урон окружающей среде. Масштаб урона определяется многими факторами, в числе которых изменение водного режима и стока наносов, разделение бассейна на разрозненные части, затопление земель и изменение естественных условий формирования водных и околоводных экосистем.
Альтернативные решения, на которых настаивает, в частности, WWF России — регламентация деятельности на затапливаемых и подтапливаемых территориях речных долин, постепенное освобождение регулярно затапливаемой поймы от незащищенных жилых застроек и предприятий, адаптация остающихся сооружений к воздействиям паводков, переселение населения в безопасную зону, развитие системы страхования от стихийных бедствий.
Наводнения, вызванные на реках Дальнего Востока в 2016 году тайфуном Лайонрок, и мощным циклоном, обрушившимся на Приморье в августе 2017 года, подтверждают правоту этих предложений.
«Потенциальное увеличение частоты опасных погодных явлений повышает риск наводнений, а продолжающееся антропогенное освоение территорий в бассейнах рек приводит к увеличению наносимого ими ущерба. В этой ситуации необходимы новые подходы для обеспечения защиты населения и хозяйствующих субъектов», — говорит Пётр Осипов, директор Амурского филиала WWF России. — Строительство плотин не может решить всей проблемы катастрофических наводнений, обусловленных прохождением половодья или паводков в годы высокой водности. Именно поэтому специалисты Фонда предлагают изменить систему ведения хозяйства на территориях с высоким риском паводка. Сохранить естественные экосистемы пойм для свободного распластывания паводка».
Сохранение пресноводных экосистем, а также зонирование территории по степени опасности затопления и разработка рекомендаций по адаптированному землепользованию могут помочь адаптироваться к периодическим наводнениям. Использование экосистемных услуг, в частности, естественной способности пойменных и водно-болотных угодий удерживать максимальный сток для снижения ущербов от наводнений, может дополнять такие инженерные меры, как защита территорий дамбами, регулирование стока водохранилищами, расчистка русел и углубление дна рек. Идентификация подверженных затоплениям территорий, адаптация поселений и хозяйственной деятельности, регулирование землепользования, сохранение естественных функций пойм могут способствовать сохранению и поддержанию экосистем, одновременно снижая риски социально-экономического развития региона.
С более подробной информацией об адаптации к наводнениям можно ознакомиться в издании WWF России «Мы и амурские наводнения: невыученный урок?».
На фото: река Зея, крупный левый приток Амура © Олег Кабалик / WWF России
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Благовещенский судостроительный завод привлек значимые заказы от газовых компаний
- "РусГидро" отказывается от планов строительства новой плотины на крупном притоке Амура
- В Амурской области резидент ТОР делает ставку на продукцию без ГМО
- На Камчатке утверждена госпрограмма по формированию современной городской среды
- В Амурской области у ТОР "Белогорск" появился новый резидент
- Инвестор строительства Амурского газоперерабатывающего завода стал резидентом ТОР "Свободный"
- ВТБ и "Тихоокеанская инвестиционная группа" подписали на ВЭФ соглашение о стратегическом партнерстве
- На ВЭФ Амурская область представила проект современного транспортно-логистического комплекса
- Во Владивостоке на ВЭФ Юрий Трутнев провел переговоры с иностранным бизнесом
- Путин проведет в Приморье четыре дня
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.