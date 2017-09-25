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Благовещенский судостроительный завод привлек значимые заказы от газовых компаний
О привлечении к производственным работам судостроительного завода отчиталась министр экономического развития региона Светлана Балова.
«Судостроительный завод уже получил заказы от Амурского ГПЗ на изготовление металлических емкостей. Ранее амурское предприятие неоднократно выполняло заказы для строительства газопровода «Сила Сибири» и космодрома «Восточный», - рассказала Светлана Балова.
Помимо этого, в планах министерства транспорта и строительства области строительство паромной переправы в Мазановском районе, отвечающей всем техническим требованиям. Паром через реку Селемджа является единственным вариантом транспортного сообщения для жителей Первомайского и Майского в Мазановском районе. В настоящее время переправа амурчан осуществляется лодочным сообщением на некоммерческой основе.
Уже дано поручение главы региона об организации перевозок в Мазановском районе на 2018 год.
Как ожидается, процедура привлечения подрядных организаций на строительство парома в Мазановском районе будет проходить на конкурсной основе, и пока нельзя с уверенностью сказать, какая организация будет привлечена к выполнению заказа.
С целью привлечения этого заказа на наш судостроительный завод и повышения конкурентоспособности выпускаемой им продукции правительством области рассматривается возможность удешевления стоимости парома.
«Загрузка региональных предприятий – задача, которая находится на постоянном контроле у губернатора области», – пояснила министр экономического развития.
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