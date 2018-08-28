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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Сентября, 23:38 |
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Во Владивостоке активизируют борьбу с "серой" зарплатой
В администрации Владивостока подвели итоги работы в первом полугодии городской межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости населения, легализации «серой» зарплаты и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. По результатам такой работы в бюджет города дополнительно начислено по страховым взносам 4 миллиона 753 тысячи, по налогу на доходы физических лиц – 2 миллиона 163 тысячи рублей.
За первые шесть месяцев года на заседаниях городской, а также районных комиссий было заслушано 408 налогоплательщиков. Все они были приглашены на заседания за различные нарушения в работе: выплату зарплаты своим работниках «в конвертах», низкий уровень зарплаты, неуплату налогов и другие.
По результатам работы комиссий повысили зарплату своим сотрудникам 154 налогоплательщика, что составляет 36,8 % от заслушанных. 22 работодателя планируют сделать это в третьем квартале 2018 года. В бюджет города дополнительно начислено по страховым взносам 4 миллиона 753 тысячи рублей, по налогу на доходы физических лиц – 2 миллиона 163 тысячи.
Списки не явившихся на комиссии налогоплательщиков и не представивших обоснованные пояснения направляются в администрацию города, прокуратуру и государственную инспекцию труда по Приморскому краю для принятия дальнейших мер.
Также на постоянной основе в мэрию направляют списки налогоплательщиков, которые выплачивают зарплату ниже прожиточного минимума и МРОТ, налоговые органы. За первое полугодия в таком списке значились 3 433 работодателя.
Как сообщили в управлении по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации Владивостока, в городе продолжают работу телефоны горячей линии по вопросам неформальной занятости, «серой» заработной платы и зарплаты ниже установленного размера:
– в Государственной инспекции труда в Приморском крае (тел. 226-96-63, 226-89-38);
– в администрации города Владивостока (тел. 2614-444, 2614-485);
– в КГБУ «Центр занятости населения города Владивостока» (тел. 226-74-82).
Напомним, работники и работодатели могут получить бесплатные консультации по порядку оформления трудовых отношений:
– в управлении по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города Владивостока (пр-т 100-летия Владивостока, 94, e-mail: vladtrud@vlc.ru);
– в КГБУ «Приморский центр занятости населения» (ул. Пушкинская, 13).
О важности работы по всем указанным направлениям не раз подчёркивал глава города Виталий Веркеенко: «Основная статья доходов городского бюджета – это НДФЛ, который платят городские предприятия. 15 % от 13 % НДФЛ поступает в городской бюджет, и это бОльшая часть доходов Владивостока. Поэтому чем больше людей трудоустроены на предприятиях Владивостока, чем выше у них заработная плата («белая», разумеется), тем больше средств на то, чтобы сделать жизнь в городе лучше. И я буду вести такую работу с работодателями города».
Для справки
В состав межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости населения, легализации «серой» зарплаты и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды входят представители налоговых органов, административно-территориальных управлений города, прокуратуры, инспекции по труду. Целью ее работы является побуждение налогоплательщиков к отказу от выплаты заработной платы «в конвертах», повышению уровня зарплаты, доведения ее размера до величины прожиточного минимума и поэтапного повышения до среднеотраслевого уровня по видам экономической деятельности.
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Давайте бороться и плющить людей , обкладывать их налогами
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