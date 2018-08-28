Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 20 Сентября, 23:38 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 67 р.
1 EUR 78 р.
100 JPY 5900 р.
10 CNY 970 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Якутия выбирает "цифру"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
20.09 |
Хабаровчане пошли в "Альфа-Мобайл"
20.09 |
Приморцы защищают интересы дальневосточных пчеловодов на "Апиславии"
20.09 |
Во Владивостоке активизируют борьбу с "серой" зарплатой
20.09 |
В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"
20.09 |
В аэропорту Магадана зайдет на посадку двухпалубный Boeing 747-400
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:20
Русский принимает гостей Представители власти Приморья - об ожиданиях от Восточного экономического форума
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
20 Сентября 2018, 16:25 | Регион сегодня |

Во Владивостоке активизируют борьбу с "серой" зарплатой

В бюджет города уже дополнительно привлечено 4 миллиона 753 тысячи рублей. Телефоны горячей линии продолжают работать и принимать звонки граждан

В администрации Владивостока подвели итоги работы в первом полугодии городской  межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости населения, легализации «серой» зарплаты и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. По результатам такой работы в бюджет города дополнительно начислено по страховым взносам 4 миллиона 753 тысячи, по налогу на доходы физических лиц – 2 миллиона 163 тысячи рублей.

За первые шесть месяцев года на заседаниях городской, а также районных комиссий было заслушано 408 налогоплательщиков. Все они были приглашены на заседания за различные нарушения в работе: выплату зарплаты своим работниках «в конвертах», низкий уровень зарплаты, неуплату налогов и другие.

По результатам работы комиссий повысили зарплату своим сотрудникам 154 налогоплательщика, что составляет 36,8 % от заслушанных. 22 работодателя планируют сделать это в третьем квартале 2018 года. В бюджет города дополнительно начислено по страховым взносам 4 миллиона 753 тысячи рублей, по налогу на доходы физических лиц – 2 миллиона 163 тысячи.

Списки не явившихся на комиссии налогоплательщиков и не представивших обоснованные пояснения направляются в администрацию города, прокуратуру и государственную инспекцию труда по Приморскому краю для принятия дальнейших мер.

Также на постоянной основе в мэрию направляют списки налогоплательщиков, которые выплачивают зарплату ниже прожиточного минимума и МРОТ, налоговые органы. За первое полугодия в таком списке значились 3 433 работодателя.

Как сообщили в управлении по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации Владивостока, в городе продолжают работу телефоны горячей линии по вопросам неформальной занятости, «серой» заработной платы и зарплаты ниже установленного размера:

– в Государственной инспекции труда в Приморском крае (тел. 226-96-63, 226-89-38);

– в администрации города Владивостока  (тел. 2614-444, 2614-485);

– в КГБУ «Центр занятости населения города Владивостока» (тел. 226-74-82).

Напомним, работники и работодатели могут получить бесплатные консультации по порядку оформления трудовых отношений:

– в управлении по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города Владивостока (пр-т 100-летия Владивостока, 94, e-mail: vladtrud@vlc.ru);

– в КГБУ «Приморский центр занятости населения» (ул. Пушкинская, 13).

О важности работы по всем указанным направлениям не раз подчёркивал глава города Виталий Веркеенко: «Основная статья доходов городского бюджета – это НДФЛ, который платят городские предприятия. 15 % от 13 % НДФЛ поступает в городской бюджет, и это бОльшая часть доходов Владивостока. Поэтому чем больше людей трудоустроены на предприятиях Владивостока, чем выше у них заработная плата («белая», разумеется), тем больше средств на то, чтобы сделать жизнь в городе лучше. И я буду вести такую работу с работодателями города».

Для справки

В состав межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости населения, легализации «серой» зарплаты и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды входят представители налоговых органов, административно-территориальных управлений города, прокуратуры, инспекции по труду. Целью ее работы является побуждение налогоплательщиков к отказу от выплаты заработной платы «в конвертах», повышению уровня зарплаты, доведения ее размера до величины прожиточного минимума и поэтапного повышения до среднеотраслевого уровня по видам экономической деятельности.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Шакро17:20, 20.09.2018

    Давайте бороться и плющить людей , обкладывать их налогами
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:41
Восход "Звезды" продолжается Режим ТОР позволил ускорить строительство суперверфи в Большом Камне и инфраструктуры для нее
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика