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Стоимость "космического" тура на "Восточный" начинается от 6500 рублей и зависит от спроса
Амурские турфирмы рассказали, сколько стоит увидеть пуск ракеты-носителя с космодрома «Восточный», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
В декабре 2018 года запланирован четвертый пуск ракеты-носителя с нового российского космодрома. В амурских туристических компаниях говорят, обращения от желающих увидеть это зрелищное событие уже поступают. Интересуются предложением не только индивидуальные путешественники, есть детские и взрослые групповые заявки.
Первые туристы смогли официально увидеть старт ракеты с «Восточного» в прошлом году. 28 ноября 2017 года групповую поездку на космодром организовала туристическая компания «Спутник». Больше 30 человек наблюдали пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с рекордно близкого расстояния.
«Туристов отвезли на специальную смотровую площадку, которая находится всего в четырех километрах от стартового стола. Конечно, в день пуска по понятным причинам у туристов нет возможности побывать на объектах космодрома, увидеть технологический, стартовый комплексы, но мы предлагаем экскурсию в новый российский город «Циолковский», посещение музея и другую программу. Все обсуждается индивидуально, мы стараемся учитывать пожелания каждого туриста», - рассказала директор по туризму туристической фирмы «Спутник» Наталья Потанина.
В настоящее время в Амурской области три туристические компании получили официальную аккредитацию от ФГУП «ЦЭНКИ» и имеют право возить на космодром туристов. Это турфирма «Спутник», турбюро «Дальневосточный Феникс» и туристический центр «Амур». Что касается стоимости поездки, рассчитывается она индивидуально и зависит от количества человек в группе, стоимости бензина и других нюансов.
«Пока о ценах мы говорим предварительно. Детский билет будет стоить от 4500 рублей, взрослый от 6500. Почему мы не можем назвать конкретную цифру? Во-первых, нужно понимание по количеству желающих, и каким транспортом они будут добираться. Если это автобус, то здесь мы закладываем стоимость бензина и дизтоплива, которая сейчас, как вы знаете, увеличивается. Во-вторых, есть так называемый «проходной билет» на космодром – это та цена, которую нам указывает ЦЭНКИ. Пока она не менялась, поэтому мы называем такие суммы. Если они нам увеличат стоимость, мы соответственно, тоже будем вынуждены включить это в расходы», - пояснила руководитель туристического центра «Амур» Оксана Савченко.
В турбюро «Дальневосточный Феникс» также поддерживают коллег. Точная стоимость поездки на космодром в день пуска будет рассчитываться при личном обращении в туристическую компанию. Обычно в цену «космического тура» включают оформление пропусков на въезд в Циолковский, затраты на перемещение в городе, посещение самого космодрома, экскурсионную программу с гидом, стоимость билета в музей, питание, оформление разрешения на видео и фотосъемку.
Кроме того, туристам следует учитывать, что на все необходимые согласования уходит около трех недель, поэтому обращаться в туристические компании необходимо заранее. В этом году заявки от желающих съездить в «космический» тур ждут до 25 ноября.
Фото с сайта magspace.ru.
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