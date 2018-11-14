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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 21 Ноября, 06:17 |
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На Дальнем Востоке бизнес бьет в "Набат"
Для защиты бизнеса в Приамурье запустят мобильное приложение «Набат», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
В рамках заседания круглого стола "Откровенный разговор с бизнесом и властью", прошедшего сегодня в Правительстве под председательством губернатора Василия Орлова, замминистра экономического развития и внешних связей Валентина Дацко представила электронный сервисе «Набат!». Система защиты позволяет оперативно обратиться к уполномоченному по правам предпринимателей в случае внезапной проверки или обыска. Специальное приложение на телефоне позволяет сделать это, нажав одну кнопку.
Приложение «Набат!» в тестовой версии доступно для скачивания, оно требует регистрации, которая позволит оператору колл-центра идентифицировать обратившегося и определить суть проблемы. Обратившемуся за помощью объяснят, какие действия он должен предпринять в нештатной ситуации. Например, сканировать и отправить в колл-центр документы о проведении проверки, получить данные проверяющих и т. д. В свою очередь в аппарате уполномоченного определяют статус проверки (плановая, внеплановая, есть ли запись в реестре), получают возможность зафиксировать нарушения и обратиться в контрольно-надзорные органы либо в прокуратуру с жалобой на нарушения. Использование тревожной кнопки будет официально считаться обращением к региональному бизнес-омбудсмену. Он имеет право знакомиться с документами, получать ответы от контрольно-надзорных органов в течение 15 дней и др.
Амурская область станет 4-м регионом, в котором внедрят систему. Сейчас ей успешно пользуются предприниматели Москвы, Татарстана и Краснодарского края.
Работа «Набата!» в регионе требует финансирования – 5000 рублей в месяц. Глава региона идею поддержал. «Очень показательно, что эта система зарекомендовала себя в регионах – лидерах нацрейтинга. Успешный опыт всегда полезно перенимать», - отметил Василий Орлов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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