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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 21 Февраля, 20:29 |
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Активное строительство метанолового завода в Амурской области начнется в 2019 году
ОАО «Тенхнолизинг» будет строить в Сковородино завод по производству метанола мощностью 1,0 млн. тонн в год с модернизацией пункта подготовки и пропарки вагонов.
Один из важнейших вопросов – экологическая безопасность. Создаваемое предприятие должно полностью соответствовать всем нормативам защиты окружающей среды.
По информации инвесторов размещение всех сооружений комплекса на территории планируется на максимально возможном удалении от зоны жилой застройки с учетом водоохраной зоны реки Большой Невер (200 м) и охранной зоны магистрального нефтепровода, подводящего нефть на Пункт налива нефти (150 м).
На новом газохимическом заводе планируется создать около 250 новых рабочих мест. В период строительства на площадке будет работать до 2000 человек. По предложению региональных властей компания готова обучать молодых жителей города и района в учебных заведениях области, чтобы они могли приобрести необходимые профессиональные навыки и получить высококвалифицированную работу на предприятии.
Губернатор Амурской области Александр Козлов встретился с представителями обратил внимание на то, что правительство готово оказывать содействие инвесторам в привлечении местных подрядчиков и поставщиков.
«У нас есть определенный опыт и практика взаимодействия с инвесторами по этим вопросам. Мы готовы предоставить максимальную информацию о местных компаниях с номенклатурой товаров и услуг для сотрудничества по проекту», - отметил Александр Козлов. - Инвесторы намерены отдавать предпочтение местным компаниям, кроме того, метанол является исходным сырьем для получения синтетических смол, которые в свою очередь необходимы для производства фанеры и древесно-стружечных плит. Соответственно появление в области данного сырья должно стимулировать развитие деревоперерабатывающих производств в Амурской области и соседних регионах. Новые производства дают прирост налоговых поступлений, а они в свою очередь позволят приступить к решению социальных проблем города: улучшить ситуацию с дошкольными и школьными учреждениями, построить Дом культуры с кинотеатром и стадион; отремонтировать городские автодороги, сети ЖКХ, реконструировать котельные. Но самое важное - на территории города появляется социально-ответственное предприятие, которое несет обязательства перед своими работниками и перед жителями города".
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