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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 24 Февраля, 01:06 |
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В Амурской области возводят линейный пункт управления и компрессорную станцию газопровода "Сила Сибири"
Там будут работать 250 человек, около 12% работников предприятие намерено привлечь из местных жителей. Такой же процент сейчас работает на стройке.
«Важно, чтобы амурчане чувствовали на себе положительное влияние того, что в область заходят крупные инвестпроекты. И если социально-экономическое развитие территории – процесс небыстрый, то трудоустройство и достойная заработная плата – наглядная демонстрация улучшений, о которых мы говорим», - отметил Александр Козлов.
При этом подрядная организация уже тесно сотрудничает с администрацией района, в частности, выделяет технику для приведения автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние.
В 2017 году в рамках корпоративной благотворительной программы развития школьного образования «Транснефть-Восток» выделила третьей сковородинской школе почти 4 миллиона рублей на приобретение оборудования для оснащения кабинетов химии, физики и математики. На эти средства учебная организация приобрела мебель и учебно-лабораторное оборудование для трех кабинетов физики, химии, математики, в которых учатся дети по естественнонаучному профилю (Газпром-подготовка).
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