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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 21 Февраля, 20:29 |
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Реконструкцию аэропорта в городе Зея планируют закончить в октябре
Отставание от графика застройщик объясняет некачественно выполненным проектом. В результате чего приходится приостанавливать работы и дорабатывать ПСД. Реконструкция ведется по федеральной целевой программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», заказчиком выступает ФКУ «Аэропорты Дальнего Востока».
Губернатор Амурской области провел рабочее совещание с представителями компании-застройщика.
«Мы крайне обеспокоены задержкой, - заявил Александр Козлов. - Самолеты АН-2 не имеют возможности приземляться здесь. Чтобы амурчане ни в коем случае не остались без авиасообщения, мы организовали полеты вертолета. Их эксплуатация намного дороже, но цену на билеты для пассажиров мы держим на прежнем уровне - компенсируем перевозчикам расходы. Поэтому виновный в этом должен возместить средства, которые уже потрачены, и те, которые еще придется выделять».
Александр Козлов поручил министерству транспорта и строительства Амурской области начинать готовить документы на предъявление законных претензий проектировщикам по поводу возмещения убытков областному бюджету, которые он несет из-за задержки ввода в эксплуатацию аэропорта. Также минтрансстрою поручено оказать поддержку компании-застройщику в подготовке претензии на проектировщиков и держать на контроле работу застройщика с энергетиками, которые пообещали до июля провести ЛЭП к объекту.
Сейчас на объекте идет работа, независящая от минусовых температур. С наступлением тепла застройщик приступит к асфальтированию взлетно-посадочной полосы, уже к июлю все работы по асфальтированию будут завершены, но эксплуатировать аэропорт после разрешения Ростехнадзора можно будет только по завершении всех работ. Ориентировочно это произойдет в октябре 2018 года.
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