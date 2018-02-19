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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 21 Февраля, 20:24 |
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Пельмени "Амур" лидируют в конкурсе гастрономического символа Амурской области
Мясо фазана под сметаной, печеный «амурчонок», эвенкийский йогурт: амурчане предлагают варианты лучшего регионального блюда.
На конкурс уже поступило более 50 вариантов блюд, которые поборются за звание гастрономического символа Амурской области. Бесспорным лидером по количеству предложений являются пельмени «Амур». Сделать их лучшим региональным блюдом рекомендует каждый пятый участник конкурса.
Также многие амурчане делают ставку на таежные и речные деликатесы. Среди вариантов - мясо фазана под сметаной, соленые грузди с луком, фаршированный ротан, уха из тайменя, хе из хариуса, салат из жареного папоротника с кедровым орехом, котлеты по-охотничьи с гарниром.
Некоторые предлагают разнообразить список китайскими блюдами. Лидирует среди них салат «Хэйхэ», «Чисанчи», мясо в кисло-сладком соусе.
Жители региона уделили внимание и «царице амурских полей». Ее предлагают просто жарить, добавить в котлеты, или подать в виде закуски «Ростки сои по-дальневосточному». Еще один вариант – ресторанный - соевый шарик с филе щуки под брусничным соусом.
Среди кандидатов на лучшее региональное блюдо много сладостей. Джем из боярышника, варенье из лимонника и брусники с кедровым орехом, медовик из амурского мёда, черёмуховый торт. Из изысков - эвенкийский йогурт с голубикой «Кортик» и печеный «амурчонок». Рецепт последнего, к сожалению, не прилагается, хотя было бы интересно узнать, что автор имел ввиду.
Напомним, конкурс на лучшее региональное блюдо проводит министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области. Заявки принимаются до 4 марта. С 5 марта начнется онлайн-голосование.
Предложить вариант может любой житель Приамурья. Для этого необходимо прислать свой вариант на почту konkursvst@mail.ru, или оставить его в официальных аккаунтах министерства в социальных сетях. Это могут быть как уже всем известные блюда, так и совсем новое, только что придуманное произведение гастрономического искусства. Фантазия участников конкурса не ограничивается рамками, рассматриваться будут все варианты. Самое главное, чтобы блюдо олицетворяло Амурскую область и подчеркивало уникальность и самобытность региона.
Лучшее региональное блюдо будет представлено на ВЭФ-2018.
Узнать подробности можно в министерстве ВЭСТиП по тел.: 22-44-04, 8-914-615-06-38.
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