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В Амурской области на Нижне-Бурейской ГЭС начаты испытания первого гидроагрегата под нагрузкой
Испытаниям под нагрузкой предшествовали пробные пуски, опробования на холостом ходу турбины, высоковольтные испытания. Тесты показали, что все параметры гидроагрегатов №1 и 2 соответствуют проектным показателям. Также полностью проверена готовность вспомогательных систем и оборудования гидроагрегатов к безопасной эксплуатации. Заключительным этапом испытаний станет работа гидроагрегатов под нагрузкой в сети в течение 72 часов, после чего будет сделан вывод об их готовности к промышленной эксплуатации.
Нижне-Бурейская ГЭС – контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Проектная мощность станции – 320 МВт (4 гидроагрегата), среднегодовая выработка - 1650 млн кВт.ч. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией Нижне-Бурейской ГЭС является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС.
Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 года, сооружение станции является одним из приоритетных проектов Инвестиционной программы ПАО «РусГидро». Выход на проектную мощность запланирован на 2017 год.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Нижне-Бурейская ГЭС» – 100% дочернее общество ПАО «РусГидро», создано в 2006 г. с целью реализации одноименного проекта. Выполняет функции заказчика строительства станции. Группа «РусГидро» - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.
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