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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 22 Апреля, 02:04 |
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Более 70 заявок подано на участие в международной выставке "АмурЭкспоФорум-2017"
На выставке будет представлена тяжелая грузовая техника от уральских производителей – в этом году её будет больше, участники планируют разместить машины на 100 кв.м. уличной площади. Посетителям предложат оборудование автомобилей системой ГЛОНАСС, оснащение газовым топливом. Будут современные стройматериалы, деревянные домики, новинки иркутской упаковки.
На «АмурЭкспоФоруме» можно увидеть интересный ландшафтный дизайн, также приглашены компании, которые могут предложить новинки экологически чистого городского благоустройства – например, современные площадки для сбора мусора с подземными контейнерами.
Вновь откроет свою экспозицию музей космодрома «Восточный», где можно будет посмотреть настоящий скафандр и приобрести сувенирную продукцию.
Традиционно очень популярно направление ПродЭкспо. В этом году на «АмурЭкспоФоруме» пройдёт настоящая «колбасная битва» – поданы заявки сразу от пяти производителей мясных изделий из разных регионов Дальнего Востока. Также будет представлено рыбное изобилие - участвуют две крупные фирмы.
«АмурЭкспоФорум» пройдёт в Благовещенске на территории Общественно-культурного центра с 26 по 28 мая.
А с 20 по 23 мая в соседнем г. Хэйхэ (КНР) состоится партнёрская Международная торгово-экономическая ярмарка. В ней также будут участвовать российские компании, места им предоставляются бесплатно. По информации министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области поступило 26 заявок от компаний из Амурской и Ростовской областей, а также Республики Саха (Якутия). На выставке в г. Хэйхэ будет представлен широкий круг российских товаров: ювелирные изделия, продовольственные товары, товары для здорового питания, художественные произведения и другое. Приём заявок завершён.
И на «АмурЭкспоФоруме», и на торгово-экономической ярмарке в г. Хэйхэ на протяжении всего времени будет выступать творческий коллектив коренных жителей Южной Америки «АРТ-Боливия».
Вопросы об участии в выставке «АмурЭкспоФорум-2017» принимаются по адресу: ООО «Компания «Игра», г. Благовещенск, ул. Шимановского, 27, 3 этаж, каб. 315, тел. 38-03-32, 8-914-580-77-87, 8-924-673-05-04.
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