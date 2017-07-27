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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Около 30 предприятий Амурской области участвуют в строительстве Амурского ГПЗ
Ключевые составляющие сотрудничества - высокое качество материалов и продукции, своевременность поставок, прозрачное ценообразование, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
Около 30 предприятий Амурской области участвуют в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (Амурский ГПЗ) в качестве подрядных и субподрядных организаций, поставщиков материалов и оборудования, сообщает объединенный пресс-центр проекта. В том числе семь подрядных компаний привлечены к инженерной подготовке основной площадки Амурского ГПЗ, строительству подъездных автодорог к объектам предприятия, вахтового поселка строителей, возведению энергообъектов, осуществлению регулярного производственного экологического мониторинга, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Амурской области.
12 субподрядных организаций участвуют в выполнении инженерных изысканий, устройстве железобетонных конструкций, прокладке кабельных систем, оказывают услуги строительных лабораторий. 10 организаций осуществляют поставки и монтаж материалов и оборудования для вахтового поселка строителей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Около 30 предприятий Амурской области участвуют в строительстве Амурского ГПЗ
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