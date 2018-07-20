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Пятница| 03 Августа, 10:15 |
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В Амурской области "задержан" бивень мамонта стоимостью 1 443 200 рублей
Для подтверждения законности вывоза указанного предмета гражданин Китая представил таможенному органу сопроводительные документы: справку, выданную уполномоченным экспертом по культурным ценностям, фотографию, товарный и кассовый чеки, сертификат происхождения.
В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий должностными лицами Благовещенской таможни, Управления Федеральной службы безопасности и пограничного Управления Федеральной службы безопасности России по Амурской области были получены сведения о том, что предъявленные при таможенном оформлении гражданином КНР документы не имеют отношения к вывозимому товару и являются недействительными.
Согласно справке эксперта задержанный бивень мамонта относится к предметам, представляющим историческую, культурную и научную ценность, а стоимость незаконно вывозимого предмета составляет 1 443 200 рублей (один миллион четыреста сорок три тысячи двести рублей).
В отношении гражданина КНР по факту незаконного перемещения через таможенную границу культурных ценностей – бивня мамонта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 2261 Уголовного кодекса Российской Федерации, проводится расследование, сообщает Виталий Шабанов, специалист по связям с общественностью Благовещенской таможни.
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