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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Амурской области открыли завод по рафинации и упаковке соевого масла "Жемчужина Амура"
Безусловным преимуществом маслоэкстракционного завода является современное автоматизированное производство, использование высококачественного амурского сырья не ГМО, собственная лаборатория, мощный производственно-складской комплекс с продуманной системой техпроцессов и логистикой, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
В торжественной церемонии открытия завода приняли участие заместитель председателя Правительства региона Владислав Бакуменко и заместитель министра сельского хозяйства Амурской области Владимир Николаевич Гутник.
Как подчеркнул замминистра, Президент России Владимир Владимирович Путин в одном из последних выступлений обратил внимание на проблему необходимости наращивания глубокой переработки сельхозпродукции. Причем не только вводить новые перерабатывающие мощности, но и обеспечивать их нормальную загрузку, ведь в стране на сегодняшний момент производственные мощности позволяют перерабатывать до 20 миллионов тонн сырья, а производится всего 14 миллионов тонн, при условии, что растительное масло является ценным экспортным товаром.
Также на открытии завода побывали крупнейшие дилеры России, руководители крупных предприятий пищевой промышленности, руководители кредитных организаций, представители государственных органов и муниципальных образований.
Производственные мощности открывшейся линии: 15 тысяч тонн рафинированного соевого масла в год; это 15 млн. штук бутылок, объемом 1 литр; либо 3 млн. штук бутылок, объемом 5 литров.
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