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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Чукотке вводится новая система обращения с твердыми коммунальными отходами
С компанией заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа Анадырь сроком на 10 лет, сообщает пресс-служба округа.
В соответствии с реформой с 1 февраля 2018 года вводится в действие единый тариф на услугу регионального оператора. По аналогии с другими коммунальными услугами, в платежных документах, появится строка: «обращение с твердыми коммунальными отходами», которая включает в себя: норматив потребления (в куб.м на 1 чел. в мес.), тариф (в руб./куб.м), и соответственно, плату в месяц, исходя из количества проживающих.
В 2018 году единый тариф в столице округа составит - 777,20 руб./куб.м. Норматив накопления твердых коммунальных отходов в отношении объектов жилищного фонда округа установлен в пределах 1,2 куб.м/год на 1 проживающего. Таким образом плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО в Анадыре составит 77,72 рублей с 1 человека в месяц. Ранее вывоз мусора числился в составе жилищных услуг, плата которой рассчитывается исходя из занимаемой площади проживания.
В 2018 году состоятся конкурсные отборы региональных операторов в области обращения с твердыми коммунальными отходами во всех населенных пунктах Чукотского автономного округа, где будет установлен единый тариф на эту услугу.
Напомним, до 1 января 2019 года все российские регионы должны перейти на новые правила обращения с отходами: выбрать регоператоров, утвердить тарифы.
Так, еще летом 2017 года первый региональные оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами был утвержден в Якутии. На территории Южной зоны республики им стал МУП «Переработчик». Предприятие займется сбором, транспортировкой, переработкой и размещением мусора, а также станет ответственным по сбору платежей за обращение с отходами.
Стоит отметить, что ликвидации отходов отдельное внимание уделено в плане социально-экономического развития столицы региона на 5 лет. Для решения этой задачи в регионе появятся новый полигон размещения ТКО, мусоросортировочный комплекс, будет рекультивирован действующий полигон.
Напомним, дальневосточные регионы формируют планы комплексного социально-экономического развития на основе «точек роста». К ним относятся промышленные и логистические центры, ключевые инвестиционные проекты, города дальневосточных регионов. «Территориальные проблемы должны решаться за счет отраслевых госпрограмм, - сказал Александр Галушка. - Комплексный план это и есть увязка всего этого. Нам необходимо «видеть» вместе: и здравоохранение, и образование, и сельское хозяйство. Комплексный план развития региона сводит воедино эти мероприятия, которые требуют федеральной поддержки и стыкует это с тем, что необходимо региону».
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