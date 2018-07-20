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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье морская ферма планирует занять 5000 га
Реализацию проекта по созданию морской фермы в Приморье обсудил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев с председателем правления компании «Яньтай Тунсян Фудс» (Yantai Tongxiang Foods) Чжаном Жуньфэном, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
В Ольгинском районе Приморского края начнет работу береговой комплекс полного цикла производства продуктов морской аквакультуры. Здесь будет производиться молодь объектов аквакультуры с последующим выращиванием на открытой акватории до добычи и переработки конечной продукции. Юрий Трутнев отметил значимость проекта для развития аквакультуры на Дальнем Востоке.
Председатель правления компании «Яньтай Тунсян Фудс» Чжан Жуньфэн отметил помощь российских органов власти. В конце мая из КНР прибыл посадочный материал - 600 млн штук молоди морского гребешка весом 3,6 тонны. Учитывая специфику товара (гребешок ввезен в живом виде) комиссия из пограничного и таможенного наряда, а также представителей Россельхознадзора оперативно оформила судно. К прибытию судна таможенники работали с предварительной поданной таможенной декларацией, что позволило провести полный таможенный контроль товара и выпустить гребешок сразу после оформления судна.
Проект реализует компания «Морская аквакультура ХЭ СЯН» – дочерняя структура «Яньтай Тунсян Фудс». Инвестор получил статус резидента Свободного порта Владивосток. Размер акватории в управлении компании-инвестора составляет 1 100 га. В течение двух лет проектная компания планирует увеличить площадь морской акватории до 5 000 га. К 2025 году на ферме будут выращивать до 10 тыс. тонн в год продукции – морского гребешка, трепанга, морского ежа и ламинарии.
«Создано уже 500 рабочих мест и по мере расширения проекта будет сформировано еще столько же. На следующем этапе мы будем опираться на свои наработанные передовые технологии по выращиванию гребешка», - пояснил представитель китайской компании.
Также «Яньтай Тунсян Фудс» является со-инвестором в проекте компании «Моряк-Рыболов» по строительству завода по воспроизводству молоди морского гребешка и трепанга объемом 5 000 куб. метров, прибрежной базы, цехов по переработке и хранению продукции в поселке Моряк-Рыболов Ольгинского района Приморского края. Общий объем инвестиций в проект составляет 1,2 млрд руб. проект реализуется с помощью режима Свободного порта. В октябре текущего года будут сданы четыре производственных цеха общей площадью 5000 кв. м.
Напомним, 20-21 августа заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев посещает Китайскую Народную Республику (г. Далянь) с рабочей поездкой. В состав российской делегации вошли заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, представители государственных органов власти и бизнес-сообщества.
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Да давайте уж скопом всю Россию, что там мелочиться!!!!!!!!!!!!
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