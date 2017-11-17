|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 23 Ноября, 01:12 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приамурье открылось подразделение Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства
Приамурье стало третьим дальневосточным субъектом, где открылась точка МСП Банка. Региональные подразделения кредитной организации уже есть в Хабаровском крае и Приморье. Компания предлагает уникальные предложения, разработанные специально для дальневосточников.
«Нам было очень важно, чтобы МСП Банк зашел в Амурскую область и начал напрямую работать с нашими предпринимателями. Когда мы сотрудничали через банки-агенты, был высокий процент отказа по кредитным продуктам и зачастую предприниматели не знали, почему им отказали. Сегодня это будет прямой канал общения, и вот эти кредитные продукты позволят нам развиваться», - отметил министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Сергей Дмитриенко.
Министр также добавил, что по сравнению с прошлым годом в регионе отмечается увеличение активности по привлечению кредитных ресурсов субъектами малого и среднего бизнеса. По состоянию на 1 ноября 2017 года субъектам МСП выдано кредитов на сумму 13 млрд. рублей. При этом банки готовы идти на встречу бизнесменам, снижая процентные ставки и облегчая процедуру получения кредитов.
«Мы готовы оказать поддержку резидентам территорий опережающего развития, моногородов, предпринимателям, работающим на приграничных территориях, занятым в сельском хозяйстве. Ну и конечно, интересный продукт есть для участников программы «Дальневосточный гектар». Те предприниматели, которые уже обзавелись «дальневосточным гектаром», могут прийти к нам и оформить финансовую поддержку. Она дается на разные цели: для пополнения оборотных средств, строительство, реконструкцию, модернизацию и другие направления. Получатели такой поддержки уже есть в Хабаровском крае, теперь мы ждем амурчан», - рассказала региональный директор МСП Банка в Амурской области Ирина Аболмасова.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Приамурье открылось подразделение Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства
- Логистический комплекс резидента ТОР закроет потребности Амурской области в хранении агрохимикатов
- Все желающие смогут увидеть запуск ракеты с космодрома "Восточный"
- Амурская область удивит выставку "Дни Дальнего Востока" в столице особым медом
- В Амурской области Современный резидент ТОР "Приамурская" откроет логистический комплекс
- В 2018 году вместо 7 млрд рублей Амурской областью будет возвращено 700 млн рублей
- В Амурской области два микрорайона города Циолковский соединили новой автомобильной дорогой
- В Амурской области улучшают инвестиционный климат
- В Амурской области между Благовещенском и Хэйхе туристов перевозят на "воздушной подушке"
- На Камчатке на реке Сопочная будет построен речной причал
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.