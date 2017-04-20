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23 Мая 2017, 15:00 | Регион сегодня

В Приморье завершилось обучение первой волны волонтеров Восточного экономического форума

Волонтеры третьего Восточного экономического форума завершили обучение. Обучение включало три блока – это вводная лекция, лекция по деловому этикету, теоретическая лекция.

По итогам обучения с 6 по 9 июня пройдут экзамены, в ходе которых претенденты должны будут продемонстрировать знания о Форуме и сервисном обеспечении участников Форума, а также уровень владения иностранными языками. Обязательным условием для волонтеров является знание английского языка, знание восточных языков считается преимуществом.

До 15 июня кандидаты получат распределение по функциональным направлениям. На Форуме волонтеры будут работать в блоках «Аккредитация», «Информационно-сервисные пункты», «Транспортное обслуживание», «Конгрессное обслуживание».

Предполагается, что в конце августа пройдет обучение и экзамен второй волны волонтеров для тех претендентов, которые не смогут посетить обучение в мае.

Всего для работы на Восточном экономическом форуме будут отобраны около 500 волонтеров из Приморья и других регионов Дальневосточного федерального округа.

Волонтерам третьего Восточного экономического форума будут предоставляться трехразовое питание во время работы, современная форма, возможность бесплатного размещения в студенческих общежитиях Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на о. Русский, а также по итогам работы возможны поощрения.

В 2016 году для работы на Восточном экономическом форуме было привлечено 450 волонтеров, в основном студентов ДВФУ.

Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ВЭФ  волонтеры 


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