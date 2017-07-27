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23 Августа 2017, 15:00 | Регион сегодня |

Китай предлагает создать льготный режим в ТОР "Приамурская" вокруг мостового перехода через Амур

Китайская сторона представила правительству Амурской области концепцию создания свободной торговой зоны, на которой действует особый налоговый и таможенный режим, по аналогии с действующими в КНР бондовыми зонами в районе мостового перехода Благовещенск–Хэйхэ, реализуемого в рамках ТОР "Приамурская", сообщает пресс-служба региона.

В основу создания новой бондовой зоны, площадью около 30 квадратных метров, заложено строительство транспортно-логистического комплекса для обеспечения функционирования пограничного мостового перехода через реку Амур. Предполагается, что создание новой территории будет происходить в три очереди. Здесь будут расположены зоны таможенного пропускного пункта, территории комплексного обслуживания, зоны складирования, места комбинированных железнодорожных и автомобильных перевозок, терминалы.

Отметим, что Амурская область представит проект пограничного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенск – Хэйхэ на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет в рамках третьего Восточного экономического форума.

Как ранее говорил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, «новый мост который строится это важнейший инфраструктурный объект для привлечения новых инвестиций в Амурскую область».

Глава Минвостокразвития России предложил включить проект в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». «Мы договорились, что этот проект будет включен в государственную программу для того чтобы оказывать необходимую помощь. Будем оказывать содействие не только в вопросах строительства, но и обустройства моста», – отмечал он.

Напомним, строительство пограничного мостового перехода планируется завершить к 2019 году. Протяженность мостового перехода составляет 1,3 км, категория дороги II (4 полосы движения, интенсивность – свыше 6 тыс. авт./сутки). Ориентировочная стоимость строительства с учетом автодорожного пункта пропуска составит 20, 674 млрд рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: приамурская  Амур  ТОР 


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