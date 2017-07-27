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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 23 Августа, 19:30 |
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Китай предлагает создать льготный режим в ТОР "Приамурская" вокруг мостового перехода через Амур
В основу создания новой бондовой зоны, площадью около 30 квадратных метров, заложено строительство транспортно-логистического комплекса для обеспечения функционирования пограничного мостового перехода через реку Амур. Предполагается, что создание новой территории будет происходить в три очереди. Здесь будут расположены зоны таможенного пропускного пункта, территории комплексного обслуживания, зоны складирования, места комбинированных железнодорожных и автомобильных перевозок, терминалы.
В сентябре начнется возведение третьей опоры пограничного моста из Приамурья в КитайВ настоящее время работы по строительству мостового перехода идут по графику. На стройке задействовано порядка 550 человек. Идет бурение скважин под заливку свай. Закончены работы по заливке 10-й опоры, начато возведение ростверка, ведется заливка свай на 9-й опоре. Строители приступили к строительству двух сооружений для связи сельхозтерриторий и двух искусственных сооружений на путепроводах. В сентябре начнется возведение третьей опоры пограничного моста из Приамурья в Китай.
Отметим, что Амурская область представит проект пограничного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенск – Хэйхэ на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет в рамках третьего Восточного экономического форума.
Как ранее говорил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, «новый мост который строится это важнейший инфраструктурный объект для привлечения новых инвестиций в Амурскую область».
Глава Минвостокразвития России предложил включить проект в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». «Мы договорились, что этот проект будет включен в государственную программу для того чтобы оказывать необходимую помощь. Будем оказывать содействие не только в вопросах строительства, но и обустройства моста», – отмечал он.
Напомним, строительство пограничного мостового перехода планируется завершить к 2019 году. Протяженность мостового перехода составляет 1,3 км, категория дороги II (4 полосы движения, интенсивность – свыше 6 тыс. авт./сутки). Ориентировочная стоимость строительства с учетом автодорожного пункта пропуска составит 20, 674 млрд рублей.
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