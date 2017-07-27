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23 Августа 2017, 15:08 | Регион сегодня

С октября резидент ТОР "Беринговский" начнет поставку овощей на Чукотке

Резидент чукотской ТОР "Беринговский" индивидуальный предприниматель Павел Макатров выращивает в тепличном комплексе зелень. Петрушку, кинзу, салат, укроп в "горшочках" можно с приобрести практически во всех торговых точках Анадыря. С октября жители города смогут оценить качество тепличных огурцов.

В настоящее время идет установка оборудования под посадку огурцов и в ближайшее время рассада будет высажена.

Как отмечает руководитель предприятия Павел Макатров, Чукотский автономный округ заинтересован в снижении зависимости от поставок продовольствия с материка. Жители округа нуждаются в свежей зелени по доступной стоимости.

«Наш проект предполагает обеспечение круглогодичного выращивания свежих овощей и зелени, которые по качеству не уступают завозимой продукции», - сказал Павел Макатров.

Участие проекта в ТОР «Беринговский» позволит получить налоговые льготы и иные преференции, предусмотренные законодательством. Также предпринимателю была предоставлена грантовая господдержка по итогам конкурсного отбора Департаментом финансов экономики имущественных отношений Чукотского АО в денежном выражении на развитие начинающего производства.

«Режимы ТОР и СПВ рассчитаны на любой бизнес. Это универсальные инструменты по отношению к бизнесу любого размера. У нас сегодня около трети резидентов ТОРов и Свободного порта Владивосток  – это малый и средний бизнес. Сегодня резидентами становятся индивидуальные предприниматели. Есть проекты на 4-5 млн рублей. Сейчас таких проектов десятки. Хорошо, что такая тенденция развивается. Пусть их будет сотни. Важно подчеркнуть, что новые инструменты развития – это и про малый бизнес тоже. Он сегодня использует эти механизмы, даже включая микробизнес. Порог резидентства в ТОР номинальный – 500 тысяч рублей. Более того сейчас мы хотим внести поправку в закон, упразднить его, чтобы его не было вообще», – ранее говорил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Как отмечал вице-премьер - полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев, «мы не делим проекты на большие и маленькие». «Когда компании вкладываю деньги, строят новые предприятия, создают рабочие места – это и есть экономическое развитие. Это новая жизнь, новое развитие регионов. В результате у нас появляется возможность привести в порядок инфраструктуру, получить совершенно нового уровня поступления в бюджет», – подчеркивал он.

Напомним, ТОР «Беринговский» создана в Чукотском автономном округе Дальневосточного федерального округа Российской Федерации Постановлением Правительства РФ 21 августа 2015 года. Она включает в себя территорию двух образований: городского округа Анадырь и значительную часть Анадырского муниципального района. В настоящий момент зарегистрировано 22 резидента ТОР «Беринговский» с общим объемом заявленных инвестиций 15,8 млрд. рублей. В стадии подписания соглашения АО «Корпорация развития Дальнего Востока» находится три заявки.

Сегодня на территории Дальнего Востока создано 17 территорий опережающего развития: «Индустриальный парк «Кангалассы», «Южная Якутия» (Республика Саха (Якутия); «Беринговский» (ЧАО); «Белогорск», «Приамурская», «Свободный» (Амурская обл.); «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск» (Хабаровский край), «Надеждинская», «Большой Камень», «Михайловский», «Нефтехимический» (Приморский край); «Камчатка» (Камчатский край); «Южная», «Горный воздух» (Сахалинская обл.), «Амуро-Хинганская» (ЕАО).

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: трутнев  Беринговский  Чукотка  ТОР 


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