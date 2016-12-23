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В Амурской области завершено строительство второй очереди Благовещенской ТЭЦ
Новый энергообъект избавит Благовещенск от дефицита тепла и позволит реализовать заявки на подключение новых жилых микрорайонов к системе теплоснабжения. В торжественной церемонии окончания строительства приняли участие Первый заместитель Генерального директора РусГидро Владимир Маркин и заместитель Председателя Правительства Амурской области Дмитрий Тетенькин.
Фактически строительство второй очереди началось в декабре 2013 года с подписания договора генерального подряда. В рамках реализации проекта на станции были смонтированы паровой котел, турбоагрегат, силовой трансформатор, возведена градирня. Основное оборудование нового энергообъекта изготовлено на собственных производственных мощностях компании - генподрядчика проекта ПАО «Силовые машины». В строительстве была задействована 21 подрядная организация. В пиковые дни численность строителей доходила до 1300 человек, эксплуатационный персонал Благовещенской ТЭЦ был увеличен на 26 человек. Общая стоимость проекта составила 7,9 млрд рублей, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе РусГидро.
Первую электроэнергию вторая очередь Благовещенской ТЭЦ выдала в сеть уже в декабре 2015 года. В 2016 году было завершено строительство градирни, выполнено благоустройство территории, реконструированы объекты топливоподачи, построены внутриквартальные дороги и наружные сети. Для снижения воздействия на окружающую среду на станции применены самые современные технологии. К примеру, 98,6 % твердых частиц золы, образующихся в процессе сгорания угля улавливается электрофильтрами и не попадают в окружающую среду. В результате экологическая обстановка в районе после ввода второй очереди ТЭЦ не изменилась.
Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ – один из четырех проектов инвестиционной программы ПАО «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых в соответствии с Указом Президента РФ. Проект предусматривает расширение действующей Благовещенской ТЭЦ с увеличением ее электрической мощности на 120 МВт (до 400 МВт), тепловой мощности – на 188 Гкал/ч (до 1005 Гкал/ч). Без увеличения имеющихся мощностей теплоэлектроцентрали дальнейшее развитие амурской столицы было бы невозможно. Кроме того, повысилась эффективность системы теплоснабжения за счет замещения выбывающих мощностей нерентабельных котельных г. Благовещенска.
Досье "Дальневосточного капитала": Группа «РусГидро» - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,7 ГВт, включая мощности ПАО «РАО Энергетические системы Востока», а также самую новую и современную гидроэлектростанцию России – Богучанскую ГЭС.
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