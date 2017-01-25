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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Января, 11:37 |
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ВТБ в 1,8 раза увеличил общий объем выданных в Амурской области кредитов среднему региональному бизнесу
ВТБ продолжил финансирование строительства завода по глубокой переработке сои (I очередь) в ТОР «Белогорск». На цели строительства, закупку оборудования и сои для запуска нового завода в 2016 году выдано 1,9 млрд рублей.
По программе льготного кредитования Корпорации МСП предоставлено финансирование в размере 100 млн рублей ООО «Соя». Финансирование направлено на приобретение предприятием основных средств – сельскохозяйственной техники и оборудования, благодаря которым компания может увеличить свои посевные площади на 5 тысяч гектаров.
Более чем на 20% за год вырос объем предоставленных предприятиям Амурской области банковских гарантий, объем которых по итогам года составил 960 млн рублей. Гарантии выданы в обеспечение обязательств по контрактам на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог и подъездных путей, в том числе облегчение транспортной развязки Сахалинской и Амурской областей, строительство подъездных дорог к газоперерабатывающему заводу вблизи г. Свободный.
В 2016 году ВТБ приобрел у недропользователей, ведущих добычу в Амурской области более 9,98 тонн золота и 3,62 тонн серебра.
Директор операционного офиса ВТБ в Благовещенске Юлия Тищенко прокомментировала: «ВТБ в Амурской области наращивает финансирование предприятий реального сектора экономики в сегменте среднего бизнеса. Средний бизнес является одним из драйверов роста российской экономики, поскольку в условиях импортозамещения для него открываются новые возможности. Сегодня на подобные проекты есть возможность получить льготное финансирование в рамках различных программ государственной поддержки, которые очень востребованы в нашем регионе».
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